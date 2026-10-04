L’équipe de France des Pays-Bas conclut sa trêve internationale dimanche soir avec une rencontre à domicile contre la Serbie. Le sélectionneur Xavi Hernández a annoncé samedi en conférence de presse qu’il procéderait à des changements dans son onze, sans entrer, comme à son habitude, dans les noms. Voici la composition probable de Voetbalzone.

Après des matches contre l’Allemagne, la Serbie et la Grèce, les Pays-Bas retrouvent la Serbie dimanche à Eindhoven. Ce sera le quatrième match en seulement onze jours, une donnée qui ne plaît pas à Xavi et qui l’oblige à adapter son onze de départ.

« Nous avons essayé de bien récupérer », répond Xavi à une question sur l’état de forme du groupe. « Nous n’avons pas beaucoup de temps. Quatre matches sur une très courte période, c’est trop pour les joueurs. Mais le calendrier est ainsi fait, nous devons nous adapter. »

« Nous devons permettre aux joueurs de récupérer, ils doivent être frais. Nous avons essayé de bien nous occuper d’eux. Dimanche, nous aurons nos 23 joueurs disponibles pour aller au combat. »

« Normalement, nous voulons apporter un peu de fraîcheur à l’équipe », poursuit Xavi au sujet de la composition. « Voyons demain (dimanche, NDLR) comment les joueurs se sentiront. Mais quand vous jouez tous les deux ou trois jours, vous devez forcément effectuer quelques changements. »

Bart Verbruggen est le numéro un et devrait logiquement garder les cages au Philips Stadion. Denzel Dumfries (à droite) et Micky van de Ven (à gauche) occuperont les postes de latéraux. En charnière centrale, un changement est possible, puisque Jurriën Timber, titulaire contre la Grèce, n’est revenu que récemment de sa blessure persistante à l’aine.

Xavi, qui est en contact avec les clubs des joueurs, ne devrait probablement prendre aucun risque avec le défenseur d’Arsenal dans cette phase chargée de la saison. Son remplaçant logique est Nathan Aké, qui formerait la paire avec Virgil van Dijk. Le capitaine se prépare à honorer sa centième sélection.

Joey Veerman conserve sa place au milieu de terrain, où deux autres changements devraient en revanche être effectués. Guus Til et Quinten Timber, en difficulté contre la Grèce, seraient remplacés respectivement par Tijjani Reijnders et Ryan Gravenberch.

Un changement également en attaque. Noa Lang a été l’un des grands hommes de la seconde période à Thessalonique et devrait avoir sa chance à la place de Ruben van Bommel. L’avant-centre Mexx Meerdink et l’ailier droit Crysencio Summerville conserveraient leur place dans le onze de départ.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Aké, Van Dijk, Van de Ven ; Veerman, Reijnders, Gravenberch ; Summerville, Meerdink, Lang.



