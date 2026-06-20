L'équipe nationale néerlandaise poursuivra la Coupe du monde samedi à 19 h contre la Suède, qui a écrasé la Tunisie lors de son premier match en s'imposant 5-1. Selon Voetbalzone, le sélectionneur Ronald Koeman devrait aligner à Houston le même onze que dimanche dernier contre le Japon (2-2), sous réserve de la confirmation de la pleine aptitude de Frenkie de Jong.

Bart Verbruggen n’a pas été exempt de tout reproche sur le deuxième but japonais, mais Koeman lui maintient sa confiance. Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk et Micky van de Ven (de droite à gauche) composeront la défense orange face aux Scandinaves.

Malgré les débats sur son impact au milieu de terrain, Koeman ne semble pas envisager de le remplacer tant qu’il est apte. Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders complètent le milieu de terrain. En cas d’absence de De Jong, Justin Kluivert serait le premier choix pour le remplacer, Reijnders glissant alors dans le rôle de sentinelle.

Crysencio Summerville, buteur pour ses débuts en Coupe du monde, aura de nouveau sa chance. Cody Gakpo occupera le couloir gauche et Donyell Malen sera la pointe de l’attaque orange, tandis que Memphis Depay devrait encore se contenter d’un rôle de joker.

Les Néerlandais comptent un point, tandis que les Suédois en totalisent déjà trois grâce à leur efficacité. Les deux nations se sont rencontrées à vingt reprises : neuf victoires pour les Oranje, sept pour la Suède et quatre matchs nuls.

Les Néerlandais concluront la phase de groupes vendredi à 1h du matin face à la Tunisie. Ils connaîtront alors leur adversaire pour les huitièmes de finale, à moins que l’aventure s’arrête net après trois rencontres.

Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven ; De Jong, Gravenberch, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.