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Les Pays-Bas affrontent l’Allemagne lundi, trois jours après leur éclatante victoire 7-0 contre la Grèce à la Johan Cruyff Arena. Le sélectionneur Xavi devrait choisir Teun Koopmeiners pour remplacer Frenkie de Jong, selon les prévisions de Voetbalzone. Le choc au stade olympique de Berlin débutera à 20 h 45 et sera diffusé en direct sur NPO3.

De Jong a déclaré forfait samedi en raison d’une blessure et sera donc absent à Berlin. Xavi avait déjà écarté Virgil van Dijk et Brian Brobbey, qui ont donc manqué le festival offensif contre les Grecs.

Bart Verbruggen gardera les buts lundi en Allemagne. Aucun changement n’est prévu en défense : de droite à gauche, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven et Jurriën Timber débuteront.

Koopmeiners, entré en jeu contre la Grèce, prendra donc la place de De Jong au milieu de terrain. Joey Veerman et Tijjani Reijnders compléteront cette ligne pour les Pays-Bas.

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Pas de nouveau visage non plus dans le secteur offensif néerlandais. Crysencio Summerville a ouvert le score contre la Grèce et aura une nouvelle chance à droite. Donyell Malen, également buteur, occupera la pointe de l’attaque, tandis que Cody Gakpo devra apporter le danger depuis la gauche.

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Les Pays-Bas occupent la tête du groupe B de la Ligue des nations avec onze points en cinq matches. L’Allemagne suit l’équipe de Xavi à trois points et occupe la troisième place.

L’Allemagne a fait le plein de confiance vendredi en s’imposant 1-3 sur le terrain de la Serbie. Florian Wirtz a notamment marqué pour les hommes du sélectionneur Jürgen Klopp.

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Les Pays-Bas et l’Allemagne s’étaient déjà affrontés en septembre à Amsterdam. Les visiteurs semblaient se diriger vers la victoire, jusqu’à ce que Gakpo égalise à 1-1 dans le temps additionnel.

Ce sera la cinquantième confrontation entre les deux pays. L’Allemagne s’est imposée dix-huit fois, contre douze victoires pour les Pays-Bas. Il y a eu dix-neuf matches nuls au total. Les Pays-Bas ont inscrit 80 buts et en ont encaissé 91.

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Composition probable des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber ; Koopmeiners, Veerman, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.