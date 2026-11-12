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imago-sport-1085803920.jpgIMAGO / ANP
Rian Rosendaal
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Composition probable de l’équipe des Pays-Bas : un choix difficile pour Xavi en défense

Pays-Bas vs Grèce
Pays-Bas
Grèce
UEFA Nations League A

La sélection néerlandaise reprend la Ligue des nations vendredi à domicile face à la Grèce. Xavi doit désigner des remplaçants pour le capitaine Virgil van Dijk et Brian Brobbey, tous deux blessés. La rencontre à la Johan Cruyff Arena débutera à 20 h 45 et sera diffusée en direct sur NPO3. 

Van Dijk et Brobbey ont quitté le rassemblement de la sélection néerlandaise lundi. Xavi ne convoque personne pour remplacer le défenseur et l’attaquant et affrontera les Grecs avec un groupe de 23 joueurs.

Bart Verbruggen réalise d’excellentes performances à Brighton & Hove Albion et gardera les buts des Pays-Bas. Jurriën Timber occupe la tête de la Premier League avec Arsenal et débutera au poste d’arrière droit. Ce sera aux dépens de Denzel Dumfries, que José Mourinho laisse sur le banc au Real Madrid.

Ian Maatsen débutera à gauche, tandis que Micky van de Ven sera repositionné dans l’axe. Jan Paul van Hecke sera l’autre défenseur central des Pays-Bas, qui avaient effacé un retard de 2-0 en Grèce pour décrocher un point (2-2).

Frenkie de Jong, dont la dernière apparition avec les Pays-Bas remonte à la Coupe du monde, est de nouveau apte et sera d’emblée titulaire. Joey Veerman et Tijjani Reijnders compléteront le milieu néerlandais vendredi à l’Arena.

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13 nov. 2026

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Mexx Meerdink a fait forte impression lors de la précédente période internationale, mais Donyell Malen débutera à la pointe de l’attaque. Crysencio Summerville est devenu une valeur sûre à droite, tandis que Cody Gakpo devra apporter le danger depuis la gauche.

Composition probable de la sélection néerlandaise : Verbruggen ; Timber, Van Hecke, Van de Ven, Maatsen ; De Jong, Veerman, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.

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