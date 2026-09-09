Le Bayern Munich accueille le club norvégien du Bodø/Glimt demain soir, jeudi, à l'Allianz Arena, lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, une rencontre qui sera arbitrée par le Slovène Rade Obrenović.

Selon le journal allemand « Bild », Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, compte s'appuyer sur un dispositif en 4-2-3-1, avec Manuel Neuer dans les buts, et devant lui Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah et Alphonso Davies en défense.

Toujours selon le journal, Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlović devraient occuper l'entrejeu, avec devant eux la star marocaine Ismaël Saibari.

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En attaque, les ailiers Michael Olise et Luis Díaz devraient débuter derrière l'attaquant chevronné Harry Kane.

Le Bayern Munich aborde ce match en grand favori pour la victoire, tandis que le Bodø/Glimt cherche à créer la surprise face au géant bavarois, en tirant profit de son style basé sur la vitesse et le pressing.

Le champion de Bundesliga tentera de renouer avec la victoire aux dépens de son hôte norvégien, après son match nul et vierge surprenant contre son hôte Schalke, lors de sa dernière rencontre de championnat allemand, malgré la large domination bavaroise sur le match et la création de nombreuses occasions.

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