Composition des Pays-Bas : Xavi désigne le remplaçant de Virgil van Dijk, absent

Les Pays-Bas reprennent la Ligue des nations vendredi à domicile face à la Grèce. Le sélectionneur Xavi Hernández a dévoilé la composition de départ de son équipe. Le match à la Johan Cruyff Arena débutera à 20 h 45.

Virgil van Dijk et Brian Brobbey ont déclaré forfait lundi avec les Pays-Bas. Xavi n’a appelé qu’un seul remplaçant, Sepp van den Berg, mais celui-ci ne figure pas dans le groupe vendredi. La feuille de match ne peut en effet compter que 23 joueurs.

Bart Verbruggen réalise d’excellentes performances à Brighton & Hove Albion et gardera les buts des Pays-Bas. Jurriën Timber occupe la tête de la Premier League avec Arsenal et débutera au poste d’arrière gauche. À droite, Denzel Dumfries sera titulaire, lui que José Mourinho laisse sur le banc au Real Madrid.

La charnière centrale sera formée par Jan Paul van Hecke et Micky van de Ven. Ils se connaissent de Tottenham Hotspur, où ils jouent souvent ensemble.

Frenkie de Jong, dont la dernière apparition avec les Pays-Bas remonte à la Coupe du monde, est de nouveau apte et retrouvera d’emblée le onze de départ. Il portera également le brassard de capitaine. Joey Veerman et Tijjani Reijnders compléteront le milieu néerlandais vendredi à l’Arena.

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Mexx Meerdink a fait forte impression lors de la précédente trêve internationale, mais Donyell Malen débutera à la pointe de l’attaque. Crysencio Summerville est devenu une valeur sûre à droite, tandis que Cody Gakpo devra apporter le danger depuis la gauche.

Composition des Pays-Bas : Verbruggen ; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber ; De Jong, Veerman, Reijnders ; Summerville, Malen, Gakpo.

Composition de la Grèce : Tzolakis ; Rota, Mavropanos, Retsos, Tsimikas ; Karetsas, Kourbelis, Androutsos, Tzolis ; Pavlidis, Ioannidis.