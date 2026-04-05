« Comportements contraires à l'éthique »... Hakimi joue la carte de Madrid face à Paris

Le nom d'Achraf Hakimi, l'arrière droit marocain du Paris Saint-Germain, est de nouveau au cœur de la polémique après qu'il a laissé entendre, dans des déclarations récentes, qu'il pourrait revenir au Real Madrid, le club où il a fait ses débuts et gravi les échelons avant de le quitter en 2020.

Ces allusions, qui interviennent à un moment délicat de la saison, ont suscité une inquiétude manifeste au sein du club parisien, qui y voit un signe indirect de tensions dans la relation entre le joueur et sa direction actuelle.

Selon des informations parues dans la presse française et espagnole, Hakimi aurait envoyé ces dernières semaines des signaux publics et privés interprétés au sein du Paris Saint-Germain comme une manœuvre de négociation visant à améliorer les conditions de son contrat actuel, qui court jusqu'en 2026.

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Le joueur est considéré comme l'un des piliers du projet du club, ce qui fait de toute rumeur concernant son départ une source de grande inquiétude pour la direction et le staff technique.

De son côté, le Real Madrid suit de près l'évolution de la situation de Hakimi, sans avoir pris aucune mesure officielle pour l'instant.

Cependant, le profil du joueur correspond parfaitement aux besoins du Real Madrid au poste d’arrière droit, d’autant plus que le club recherche un joueur alliant expérience et grande capacité offensive. De plus, la bonne connaissance qu’a Hakimi de l’environnement de la Liga et son passé au Real Madrid font de son retour une option logique si les conditions contractuelles le permettent.

Au sein du Paris Saint-Germain, une certaine agitation règne au niveau de la direction en raison de ce que les responsables considèrent comme des « comportements contraires à l’éthique » de la part du joueur et de son entourage, visant à faire pression lors des négociations de renouvellement.

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Des sources proches du club indiquent que Hakimi cherche à obtenir un contrat plus compétitif reflétant son statut au sein de l'équipe, tandis que le club tient à préserver son équilibre financier compte tenu de ses engagements importants envers d'autres stars.

Bien que les discussions se poursuivent entre les deux parties, les négociations traversent une phase délicate et sensible, le club français craignant que toute escalade n’entraîne une rupture des relations et n’ouvre la voie à un éventuel transfert lors du mercato estival. L’intérêt du Real Madrid est perçu comme un facteur de pression supplémentaire, même si son utilisation dans ce contexte n’est pas nouvelle dans le monde du football.

D'autre part, Hakimi reste l'un des arrières latéraux les plus cotés d'Europe, grâce à sa vitesse, sa capacité à monter au jeu et sa polyvalence tactique, des qualités qui font de lui une cible de choix pour les grands clubs du continent. On pense que le Real Madrid, qui connaît bien son potentiel, pourrait se lancer officiellement si une faille contractuelle permettait de ramener le joueur au « Santiago Bernabéu ».

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Au final, l'avenir de Hakimi dépendra de l'évolution des négociations avec le Paris Saint-Germain au cours des prochains mois. Si un nouvel accord est conclu, cette crise ne sera considérée que comme un épisode passager dans le jeu des équilibres contractuels. En revanche, si les négociations achoppent, l'été prochain pourrait voir un tournant majeur dans la carrière du joueur, et peut-être un retour attendu au club où sa carrière professionnelle a débuté.