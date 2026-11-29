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Dani Olmo, joueur du FC Barcelone, a salué la prestation de son équipe face au Deportivo La Corogne, ce dimanche, en Liga.

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Le FC Barcelone n'a laissé planer aucun doute sur sa capacité à dominer la course au titre en Liga, après avoir écrasé le Deportivo La Corogne (5-1) dimanche, lors d'une rencontre marquée par une remarquable démonstration offensive des hommes de Hansi Flick, qui ont profité du faux pas du Real Madrid face à Alavés pour consolider leur place en tête du classement et creuser l'écart sur leurs poursuivants.

« Je suis content de la performance de l'équipe », a déclaré Olmo au micro de DAZN après la rencontre. « Nous devons progresser, notamment pour garder notre cage inviolée, et c'est ce que nous recherchons. »

Le joueur, remplacé à la 57e minute par son coéquipier Rodri, a poursuivi : « Ils ont continué à travailler. Nous savions qu'ils allaient presser fort dans la moitié de terrain adverse. C'est le football. C'est un jeu d'erreurs. »

Interrogé sur sa collaboration avec Pedri, Olmo a salué son coéquipier et les solutions qu'il apporte à l'équipe sur le terrain.

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« Pedri ne nous surprend plus, a-t-il expliqué. C'est un joueur complet, avec ou sans ballon. Il est partout sur le terrain. Il nous apporte énormément et continuera à le faire. »

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À propos du deuxième but barcelonais, qu'il a lui-même inscrit, Olmo a commenté : « Je savais que Gordon allait mettre le ballon à cet endroit, je n'avais plus qu'à me concentrer dessus. »

Le récit de la manita du Barça

Le FC Barcelone s'est imposé lors de la 14e journée de Liga au terme d'un début de match idéal qui a surpris les locaux. Lamine Yamal a ouvert le score après moins de 90 secondes, au terme d'une action construite qu'il a lancée par un échange avec Pedri, avant d'adresser un centre au ras du sol que Dani Olmo a intelligemment laissé passer, trompant le gardien du Deportivo pour finir au fond des filets.

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La réaction du Deportivo ne s'est pas fait attendre. Aubameyang a égalisé dès la 9e minute en profitant d'une passe de Nsongo et en prenant le dessus physiquement sur Pau Cubarsí, avant de loger le ballon du pied droit dans le but de Juan García.

Mais le Barça a rapidement repris l'avantage : Dani Olmo s'est élevé sur un centre de Gordon venu de la gauche et l'a placé de la tête au fond des filets à la 20e minute, permettant à l'équipe catalane de rentrer aux vestiaires avec une longueur d'avance (2-1).

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Dès la reprise, le FC Barcelone a pris le contrôle du jeu, et Raphinha a fait le break en inscrivant le troisième but à la 50e minute. Servi par un centre précis de Lamine Yamal, il a profité de l'absence de marquage au second poteau pour offrir à son équipe une avance confortable et compliquer sérieusement la tâche du Deportivo pour revenir dans le match, les Catalans continuant de dominer la possession et de se créer des occasions.

Malgré les tentatives des locaux pour réduire l'écart, le Barça est resté le plus dangereux, et Raphinha a signé son doublé, le quatrième but de son équipe, à la 83e minute, en profitant d'un ballon qui lui est parvenu après une passe de Koundé en direction de Gordon, repoussée par la défense du Deportivo. L'équipe catalane a maintenu sa pression jusqu'aux dernières minutes, sans laisser à son adversaire la moindre réelle occasion de retrouver son équilibre ou de menacer le score.

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Raphinha a clôturé le festival offensif en inscrivant le cinquième but à la 2e minute du temps additionnel, sur un superbe service de Lamine Yamal. Il atteint ainsi la barre des 18 buts cette saison et compte désormais quatre longueurs d'avance sur Kylian Mbappé au classement des buteurs, le Brésilien continuant d'afficher un niveau offensif remarquable qui fait de lui l'une des principales stars du Barça cette saison et un sérieux prétendant au titre de meilleur buteur de la compétition.

Grâce à cette victoire, le FC Barcelone consolide sa place de leader de la Liga et porte son avance à 5 points sur l'Atlético de Madrid (avant leur match de mercredi), en profitant de la défaite du Real Madrid face à Alavés. De son côté, le Deportivo La Corogne poursuit sa série difficile à la 13e place, avec une seule victoire lors de ses neuf derniers matchs de championnat, et la pression s'accentue sur le club à mesure que ses résultats déclinent et qu'il s'éloigne des places qualificatives.