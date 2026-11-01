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Serie A - Journée 10 1 nov. 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

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Como et Venezia s’affrontent au stade G. Sinigaglia de Côme lors de la dixième journée de Serie A 2026/27. Como reçoit Venezia pour un match entre deux équipes qui traversent des périodes très différentes cette saison.

Como aborde cette rencontre dans une forme exceptionnelle. L’équipe a remporté quatre de ses cinq derniers matches, entre championnat et Ligue des champions, dont un net succès 4-1 face à Manchester United en Europe et une convaincante victoire 1-3 sur le terrain du Torino lors de la dernière journée de Serie A. Cesc Fabregas a bâti une équipe capable de faire mal dans toutes les compétitions.

Venezia, en revanche, traverse une période difficile. Deux défaites consécutives en championnat, d’abord contre le Genoa puis contre l’Inter, ont revu à la baisse les ambitions du club. L’équipe de Davide Nicola reste dernière du classement et a un besoin urgent de points.

Les absences ne manquent pas dans les deux équipes. Como doit se passer de plusieurs joueurs, tandis que Venezia se présente avec une liste d’indisponibles qui complique encore les plans de Nicola.

Venezia a montré qu’il pouvait battre à domicile des équipes d’un niveau supérieur, comme en témoigne sa victoire contre le Napoli cette saison. Mais à l’extérieur, c’est une autre histoire pour Venezia, qui peine à trouver de la régularité loin du Penzo.

Pour Como, cette rencontre est l’occasion de conforter sa place dans le haut du classement. L’équipe est pleinement dans la course et veut profiter de l’avantage du terrain devant ses supporters.

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Actualités des équipes

Le Como de Fabregas devra se passer de Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali et Jesus Rodriguez. Le onze de départ probable comprend Robert Sanchez dans les buts, Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf et Alex Valle en défense ; Caqueret, Luis Milla, Da Cunha et Perrone au milieu ; Nico Paz et Douvikas en attaque.

Venezia doit se passer de Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi et Thorir Helgason. Nicola devrait aligner Filip Stankovic dans les buts, Halhal, Moreno, Juan Jesus et Hainaut en défense ; Schingtienne, Kike Perez, Sohm et Busio au milieu ; Lauberbach et Adams devant.

Forme du moment

Como a enregistré quatre victoires et une seule défaite lors de ses cinq derniers matches, entre Serie A et Ligue des champions, inscrivant 13 buts et en encaissant 7. Son seul faux pas est survenu contre Feyenoord en Europe (2-3), mais l’équipe a réagi avec trois victoires consécutives, dont le 4-1 face à Manchester United. Lors de la dernière journée de championnat, Como s’est imposé 3-1 sur la pelouse du Torino, confirmant sa bonne passe.

Venezia n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Son dernier succès remonte à la victoire 1-0 à domicile contre le Napoli, mais les défaites contre le Genoa (1-0) et l’Inter (0-2) ont suivi. Venezia a marqué 3 buts et en a encaissé 6 lors de ses cinq dernières sorties.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 8 mars 2025, lorsque Como et Venezia avaient fait match nul 1-1 en Serie A. Sur leurs cinq dernières confrontations, le bilan est de deux victoires pour Venezia, un nul et deux victoires pour Como, les rencontres les plus récentes ayant eu lieu en Serie A et en Serie B. Les deux équipes s’étaient déjà affrontées le 8 décembre 2024, pour un autre nul, 2-2, au Penzo.

Classement

En Serie A 2026/27, Como occupe la quatrième place et reste pleinement en lice pour les premières places du classement, tandis que Venezia est dernier avec 20 points, en pleine zone de relégation et désespérément à la recherche de points pour se maintenir.