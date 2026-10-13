Communiqué officiel : le Borussia Dortmund tranche sur l'avenir de Kovac

Le Borussia Dortmund a annoncé la prolongation du contrat de son entraîneur Niko Kovac jusqu'au 30 juin 2029, une démarche qui confirme la poursuite de la collaboration entre les deux parties après les résultats positifs obtenus par l'équipe sous la direction du technicien croate.

Selon le site officiel du Borussia Dortmund, Kovac, âgé de 54 ans, a signé ce mardi un nouveau contrat avec le club allemand, huit fois champion de Bundesliga.

Ses adjoints Robert Kovac, 52 ans, et Filip Tapalovic, 49 ans, poursuivront également leur travail au sein du staff technique de l'équipe.

Lars Ricken, directeur exécutif chargé des affaires sportives du Borussia Dortmund, a déclaré : « Nous suivons une très bonne voie avec Niko Kovac depuis qu'il a pris ses fonctions il y a un peu plus d'un an et demi. Il a continuellement développé l'équipe et bénéficie d'une large adhésion au sein de notre club. La prolongation du contrat de Niko constitue par ailleurs un signal clair en faveur de la continuité et de la stabilité au Borussia Dortmund. Niko sait également ce que le Borussia Dortmund représente pour lui, c'est pourquoi nous sommes rapidement parvenus à un accord pour poursuivre le chemin ensemble. »

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De son côté, Carsten Cramer, président de la direction exécutive du club, a souligné que Kovac entretient un lien fort avec le Borussia Dortmund : « Niko Kovac a un attachement très important au Borussia Dortmund, ce qui, entre autres facteurs, le rend particulièrement adapté à notre club. Il existe une grande harmonie entre Niko, son staff technique et la direction sportive, ce qui est très rassurant. Sur cette base, nous avons pu trouver un accord commun et rapide concernant la poursuite de notre collaboration. »

Kovac et son staff technique avaient pris en main le Borussia Dortmund au printemps 2025, alors que l'équipe occupait la onzième place du classement, avant de réussir, lors de la dernière journée de la saison 2024-2025, à décrocher sa place en Ligue des champions.

La saison dernière, Kovac a mené l'équipe à la deuxième place de la Bundesliga, après avoir totalisé 73 points, le cinquième meilleur total de points de l'histoire du club.

Sven Mislintat... Uli Bock, directeur sportif du Borussia Dortmund, a déclaré : « Une relation de confiance s'est installée entre Niko et moi dès mon premier jour ici. Niko travaille avec une très grande précision et apporte à notre équipe un sentiment de sérénité grâce à son expérience. Nous échangeons presque quotidiennement et travaillons à franchir les prochaines étapes avec l'équipe afin d'obtenir du succès avec le Borussia Dortmund. »

Kovac a jusqu'à présent dirigé 53 matches sur le banc du Borussia Dortmund en Bundesliga, au cours desquels il a récolté 114 points avec l'équipe, soit une moyenne de 2,15 point par match. Aucun autre entraîneur ayant pris en charge la direction technique de l'équipe n'a obtenu une moyenne de points supérieure à celle du technicien croate.

Pour sa part, Niko Kovac a déclaré : « Nous avons entamé ensemble un processus de développement clair, nous avons posé des bases importantes pour l'avenir et nous voulons construire dessus. Nous avons une vision claire de notre style de jeu, de la manière dont l'équipe doit se présenter et de ce dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs. L'essentiel est de ne pas se contenter de ce que nous avons accompli, mais de travailler chaque jour pour devenir meilleurs. Nous voyons un grand potentiel et nous sommes convaincus que nous pouvons accomplir beaucoup ensemble, si nous continuons à travailler avec une foi totale dans ce que nous faisons et avec une grande détermination. »



