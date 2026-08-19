Deco, le directeur sportif du Barça, a laissé la porte ouverte à la conclusion d'un nouveau transfert offensif au cours des derniers jours du marché des transferts.

Deco a évoqué la situation du marché des transferts à l'issue du match opposant le Barça à Al Ahly d'Égypte en Trophée Joan Gamper amical, ce mercredi soir, une rencontre remportée par le Barça sur le score de 2-1.

Un transfert offensif se profile à l'horizon

Sur le plan offensif, Deco a révélé plus clairement la possibilité que le Barça revienne sur le marché des transferts, bien qu'il dispose de solutions en interne.

Il a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « Nous avons recruté des joueurs dans le secteur offensif. L'absence de Lewandowski est difficile à compenser, tandis que celle de Ferran a été couverte par Gordon et Adémi. »

Il a poursuivi : « Nous avons des solutions en interne, mais je pense que nous ferons un mouvement. Il y a beaucoup de bruit, mais nous continuons à travailler. »

Un coup dur pour Hamza Abdelkarim ?

Les déclarations du directeur sportif ouvrent la porte à un nouveau mouvement du Barça pour boucler le transfert d'un attaquant durant les derniers jours du mercato, d'autant plus qu'il a reconnu la difficulté de compenser le rôle qu'occupait Lewandowski.

Le Barça a été associé à Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, mais le club de la capitale tient à conserver sa star.

Cette déclaration représente une mauvaise nouvelle pour le prometteur Égyptien Hamza Abdelkarim, attaquant de l'équipe du Barça Atlètic, qui rêve d'avoir la chance de jouer comme titulaire avec l'équipe première lors de la nouvelle saison.

Abdelkarim a brillé lors des matchs amicaux qu'il a disputés avec le Barça pendant la période de préparation de la nouvelle saison, le dernier en date étant contre son ancienne équipe, Al Ahly, aujourd'hui, après avoir inscrit un superbe but sur un centre d'Alejandro Balde.

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Deco rassure au sujet de l'enregistrement des joueurs

Concernant le dossier de l'enregistrement des transferts, Deco s'est montré confiant quant à la capacité du Barça à finaliser les démarches sans difficulté, affirmant que le club avait réussi à bâtir un projet sportif devenu un facteur d'attraction pour les joueurs.

Il a déclaré : « Nous n'aurons pas de difficulté à enregistrer les joueurs. »

Il a ajouté : « L'une des bonnes choses que nous avons accomplies, c'est que tous les joueurs ont voulu venir ici, parce qu'ils ont vu que nous avions un projet gagnant, et cela enthousiasme les joueurs qui veulent entrer dans l'histoire. »

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