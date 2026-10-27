Le Français Kylian Mbappé, star du Real Madrid, a publié un communiqué officiel pour présenter ses excuses concernant ses déclarations controversées au sujet d'une image moqueuse du dirigeant chinois.

La télévision publique chinoise « CCTV » avait interrompu la diffusion des matches du championnat espagnol de football, ainsi que de toute rencontre à laquelle participe Mbappé, en raison de ces déclarations.

Mbappé a déclaré dans son communiqué : « Lors d'un entretien réalisé récemment avec moi, j'ai commenté une photo de moi, mais mon commentaire n'était pas heureux, et je réalise aujourd'hui qu'il a blessé les sentiments de nombreuses personnes en Chine et au sein des communautés chinoises à travers le monde. »

Il a ajouté : « Je présente mes excuses à toutes les personnes que mes propos ont pu déranger, car telle n'était absolument pas mon intention. J'éprouve un profond respect pour le peuple chinois et son histoire, et j'exprime mes sincères regrets. »

À noter que Javier Tebas, président de la Ligue espagnole, a lui aussi adressé des excuses au peuple chinois au nom de la Ligue, sur fond des déclarations controversées de Kylian Mbappé.

Tebas a exprimé ses regrets quant au mécontentement et à l'offense provoqués par les propos du joueur, assurant que la Ligue travaille avec ses partenaires en Chine pour surmonter cette crise.

Tebas a déclaré dans un message publié sur son compte de la plateforme X : « Nous sommes conscients du préjudice causé par cette affaire, et je tiens, au nom de la Ligue espagnole, à présenter nos sincères excuses au peuple chinois. »

Tebas a mis en lumière les répercussions que cet incident pourrait avoir sur l'ensemble du football espagnol, précisant : « Nous ne pouvons pas permettre qu'un acte individuel ternisse cette relation ou porte préjudice à plus de 20 clubs qui participent à nos compétitions professionnelles, ainsi qu'à des millions de supporters chinois. »