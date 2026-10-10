Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter Getafe, ce samedi, lors de la huitième journée du championnat d'Espagne.
Le Barça a indiqué, dans un communiqué médical publié sur son compte sur le réseau « X » : « Le joueur de l'équipe première Joan García a obtenu le feu vert médical et sera disponible auprès de l'entraîneur Hansi Flick pour le match de ce jour contre Getafe ».
Les choix de Flick ont été marqués par l'absence de Raphinha, d'Andreas Christensen, de Ronald Araújo et de Frenkie de Jong, blessés, tandis que l'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim figure parmi les sélectionnés de l'entraîneur allemand.
La liste complète du Barça est la suivante :
Joan García - Szczęsny - Livakovic - João Cancelo - Baldé - Bryan Fariñas - Cubarsí - Espart - Gerard Martín - Koundé - Eric García - Gavi - Fermín
Pedri - Rodri - Olmo - Bernal - Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Adémi - Jordon - Hamza Abdelkarim.