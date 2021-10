Comment va jouer le Real Madrid face au Barça ?

Comment va évoluer le Real Madrid face au FC Barcelone lors du Clasico ? Ancelotti avance ses pions.

Dimanche après-midi, le FC Barcelone accueille le Real Madrid au Camp Nou pour "El Clasico", le match le plus emblématique du football européen. Les deux équipes vivent des moments différents.

Le Real Madrid, dirigé par Carlo Ancelotti, est troisième de la Liga, à trois points du leader, la Real Sociedad, et à un point du deuxième, Osasuna. Ils sont deuxièmes du groupe D de la Ligue des champions, à égalité de points avec le leader, le Sheriff Tiraspol.

Ronald Koeman est à la tête du FC Barcelone. Ils sont septièmes en Liga, à deux points de Séville et d'une place en Ligue des champions et à cinq points du Real. En Europe, le club catalan est troisième du groupe E de la Ligue des champions, à six points du Bayern Munich, leader, et à un point du Benfica, deuxième.

Le Clasico a sans doute perdu de son éclat depuis le départ de la Liga de Lionel Messi et de Sergio Ramos, deux personnalités emblématiques du football espagnol. Mais l'enjeu est toujours aussi important et la compétition s'annonce passionnante.

Ancelotti devrait aligner son équipe dans un 4-3-3, avec Thibaut Courtois dans les buts, derrière une défense composée de Nacho, Eder Militao, David Alaba et Ferland Mendy.

Luka Modric devrait débuter dans l'entrejeu aux côtés des vétérans Casemiro et Toni Kroos, tandis que Karim Benzema mènera l'attaque aux côtés des Brésiliens Rodrygo et Vinicius Junior.