Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Le PSG devrait être privé de deux de ses joueurs les plus importants jusqu'à la fin de la saison. Le mercato hivernal pourrait donc retenir toute l'attention du club parisien.

Quelques instants plus tôt, il avait exulté après avoir donné provisoirement l'avantage aux visiteurs, 2-1, lors de la victoire 3-2 du Paris Saint-Germain à Nice, samedi en début de soirée. À la fatidique 39e minute, tout cela n'avait pourtant plus aucune importance.

Sur une action particulièrement malheureuse, Desire Doue s'était tordu le genou sans contact avec un adversaire et avait crié de douleur , tandis que ses coéquipiers appelaient les soigneurs en urgence. Il est vite apparu à tous que Doue s'était gravement blessé. Le lendemain, le verdict est tombé pour le joueur de 21 ans et le PSG : presque un mois jour pour jour après que Khvicha Kvaratskhelia avait subi la même blessure en octobre , Doue s'est lui aussi rompu un ligament croisé .

Getty Images

« Reste fort, mon frère », a écrit Kvaratskhelia à Doue dans sa story Instagram, peu après l'annonce du terrible diagnostic qui lie désormais les deux stars. « Nous allons traverser cette épreuve, bientôt retrouver le terrain ensemble, rire et faire ce que nous aimons le plus. Nous sommes tous à tes côtés. »

Publicité Publicité

Le PSG privé pendant des mois de deux piliers de ses deux sacres en Ligue des champions

Paris devrait devoir se passer pour le reste de la saison en cours de deux piliers de ses deux dernières saisons si fructueuses et de ses deux sacres consécutifs en Ligue des champions. Seul Kvaratskhelia conserve un espoir de faire son retour lors de la phase finale, à la fin du mois de mai.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

Quoi qu'il en soit, une question se pose : comment le PSG va-t-il réagir à l'absence, pendant des mois, de deux joueurs absolument essentiels à Luis Enrique, deux acteurs majeurs de la force offensive du champion de France ? Les Parisiens, réputés peu regardants à la dépense, vont-ils profiter du prochain mercato hivernal pour renforcer encore leur attaque ?

Commençons par les solutions dont dispose déjà le PSG. Avec Ousmane Dembele, un seul membre du redoutable trio offensif parisien est encore apte à jouer. Mais le lauréat du Ballon d'Or 2025 est souvent gêné par des blessures. Dernièrement, c'est encore sa cuisse qui l'a fait souffrir, et Dembele n'a été titularisé que cinq fois depuis le début de la saison.

Publicité

Après les blessures de Kvaratskhelia et de Doue, il est d'autant plus important pour le PSG que Dembele parvienne à surmonter ses problèmes physiques. De l'extérieur, il sera aussi particulièrement intéressant d'observer l'effet de cette responsabilité accrue sur les autres attaquants.

Quelles solutions le PSG possède-t-il en interne ?

Le club dispose toujours d'options de premier plan, même si l'effectif a été largement remanié l'été dernier. Avec le recul, avoir laissé Bradley Barcola partir à Liverpool apparaît évidemment comme un choix particulièrement malheureux. L'international français serait aujourd'hui un titulaire indiscutable, ce qu'il aurait souhaité être pour rester à Paris. Mais, souvent relégué derrière Dembele, Doue et Kvaratskhelia lors des plus grandes affiches, Barcola a cherché un nouveau défi à Liverpool.

Publicité

Trois autres joueurs offensifs ont quitté la capitale française l'été dernier : Goncalo Ramos pour l'AC Milan, Ibrahim Mbaye, formé au club, pour Aston Villa, et Kang-in Lee pour l'Atlético de Madrid. Au total, le PSG a encaissé près de 290 millions d'euros grâce à ces départs en attaque. Il n'en a réinvesti qu'un peu moins de la moitié, l'essentiel de cette somme ayant servi à recruter les successeurs de Barcola et des autres partants.

Avec Mika Godts (21 ans, recruté à l'Ajax Amsterdam pour 45 millions d'euros) et Maghnes Akliouche (24 ans, recruté à l'AS Monaco pour 50 millions d'euros), deux jeunes joueurs prometteurs et enthousiasmants, dotés d'un fort potentiel, sont arrivés sur les ailes. Tous deux ont déjà laissé leur empreinte, mais Akliouche a montré davantage de consistance.

Publicité

L'international français semble s'adapter plus facilement à l'effectif de stars du PSG. Il s'est déjà distingué à plusieurs reprises, surtout en Ligue des champions. Il a notamment inscrit un but spectaculaire lors de la victoire 4-2 sur le terrain de Manchester City en octobre, puis délivré deux passes décisives lors du succès 6-0 à Villarreal début novembre.

Getty Images

Akliouche a donc déjà montré par moments qu'il pouvait remplacer efficacement Kvaratskhelia et Doue. Godts, qui enthousiasmait souvent à l'Ajax, n'a en revanche pas encore franchi de manière satisfaisante le cap entre l'Eredivisie et ce qui est peut-être actuellement la meilleure équipe du monde. L'international belge peine encore quelque peu à trouver ses marques au PSG. Quant au champion du monde Ferran Torres, arrivé du FC Barcelone contre 48,5 millions d'euros, il n'a pas encore réussi à convaincre avec régularité dans son nouveau club.

Publicité

Plusieurs jeunes joueurs peuvent, eux, espérer davantage de temps de jeu et d'occasions de faire leurs preuves. C'est surtout le cas de Senny Mayulu (20 ans), qui s'est fait remarquer avec quatre buts et deux passes décisives lors des cinq derniers matches officiels. Quentin Ndjantou (19 ans), lui aussi formé au club, est également en embuscade, tout comme Dro Fernandez, 18 ans, arrivé du Barça à Paris en début d'année.

Le PSG espère-t-il trouver un nouveau Kvaratskhelia ?

Il est néanmoins tout à fait envisageable qu'Enrique souhaite recruter un autre joueur offensif en janvier, face à cette situation exceptionnelle et à cette cascade de blessures. Il y a presque deux ans, le PSG avait particulièrement bien réussi un transfert hivernal retentissant : en janvier 2025, le club français avait fait venir Kvaratskhelia du SSC Naples à Paris contre 80 millions d'euros. Dans les mois qui ont suivi, le Géorgien est devenu l'une des pièces décisives du premier sacre en Ligue des champions de l'histoire du club, longtemps attendu.

Publicité

Selon toute vraisemblance, Kvaratskhelia ne pourra plus contribuer à la conquête d'une troisième Ligue des champions consécutive. Un autre joueur d'exception, arrivé en cours de saison, pourrait-il le faire à sa place ? Junior Kroupi coûterait probablement au moins autant que Kvaratskhelia.

Le Français de l'AFC Bournemouth pourrait être le nom qui revient le plus souvent à Paris parmi les pistes envisagées pour le mercato hivernal, après le mois cauchemardesque vécu par le PSG. Kroupi brille par ses dribbles et son toucher de balle exceptionnel. Il est dangereux devant le but et extrêmement rapide. Il est aussi polyvalent : s'il joue le plus souvent avant-centre à Bournemouth, Kroupi peut tout aussi bien évoluer sur l'aile gauche.

Publicité

C'est aussi à ce poste qu'il a récemment joué avec l'équipe de France, dans laquelle le grand Zinedine Zidane lui a offert ses débuts à la mi-novembre lors d'une défaite 3-1 en Italie. Trois jours plus tard, entré en jeu face à la Turquie lors d'une victoire 2-1, Kroupi a disputé un peu moins d'une demi-heure sur le côté gauche et en a profité pour inscrire son premier but en sélection.

Marco Rose doit-il craindre un départ de Junior Kroupi ?

Formé au FC Lorient, qu'il a quitté pour Bournemouth en 2025, le joueur de 20 ans est très convoité. Plusieurs poids lourds de Premier League seraient sur les rangs, tout comme le PSG et le FC Barcelone. Comme l'a récemment rapporté The Athletic , le nouvel international pencherait plutôt pour un départ d'Angleterre, même si le Barça est considéré comme sa destination de rêve.

Getty Images

Publicité

Reste à savoir si les Catalans, en difficulté financière, pourraient payer l'indemnité de transfert de Kroupi, sous contrat avec Bournemouth jusqu'en 2030. Le PSG aurait donc une ouverture pour s'immiscer dans le dossier, surtout s'il passe à l'action dès cet hiver.

Mais un entraîneur allemand qui connaît la réussite ne verrait pas du tout cela d'un bon œil : Marco Rose, qui vient d'enchaîner neuf victoires en matches officiels avec Bournemouth et occupe la cinquième place de Premier League , aimerait donner progressivement une place de plus en plus importante à Kroupi. Le Français, très doué, a manqué les deux premiers mois de la saison en raison d'une blessure au pied et reprend peu à peu sa place depuis fin octobre.

Publicité

Kroupi pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu de l'équipe de Rose, déjà très performante actuellement. Pour les Cherries, il serait donc d'autant plus contrariant que le PSG passe réellement à l'action après la perte de ses deux stars.

Une bonne nouvelle pour Bournemouth : les Parisiens ont évidemment ressorti d'autres noms d'attaquants renommés de leurs dossiers de recrutement et semblent suivre la Bundesliga de très près. Le journal espagnol as cite Antonio Nusa, du RB Leipzig, parmi les principales pistes du PSG pour réagir au double choc des ruptures des ligaments croisés. Kroupi et le Norvégien de 21 ans seraient accompagnés de nombreux autres joueurs sur la liste potentielle du club parisien. Selon as, il s'agit notamment de Gianluca Prestianni (Benfica Lisbonne), Estevao (Chelsea), Nico Williams (Athletic Bilbao), Julian Alvarez (Atlético de Madrid), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) et même Luis Diaz, du Bayern Munich.