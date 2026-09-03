Si vous cherchez à acheter des billets pour l'Atletico Madrid pour la saison 2026/27, vous pouvez utiliser les liens ci-dessous pour réserver des billets et des packages.

Quand l'Atletico Madrid joue-t-il ?

Date et heure Match Lieu Billets mercredi 19 août 2026, 21:00 CET (confirmé) Atletico Madrid vs Malaga CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets dimanche 23 août 2026, 17:00 CET (confirmé) Atlético Madrid vs Villarreal CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 15-16 septembre 2026 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Osasuna Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 19-20 septembre 2026 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Real Madrid (Derbi Madrileno) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 24-25 octobre 2026 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs RC Deportivo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 7-8 novembre 2026 (jour exact à confirmer) Atletico Madrid vs FC Barcelona Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 5-6 décembre 2026 (jour exact à confirmer) Atletico Madrid vs Real Betis Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 12-13 décembre 2026 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Valencia CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 9-10 janvier 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Real Racing Club (Dernier match de la première moitié de saison) Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 16-17 janvier 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Real Sociedad Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 30-31 janvier 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs RCD Espanyol Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 20-21 février 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Elche CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 6-7 mars 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Celta Vigo Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 20-21 mars 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Getafe CF Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 10-11 avril 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Levante UD Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 17-18 avril 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Sevilla FC Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 1-2 mai 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Deportivo Alavés Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 15-16 mai 2027 (jour exact à confirmer) Atlético Madrid vs Rayo Vallecano Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets 22-23 mai 2027 (jour exact à confirmer) Atletico Madrid vs Athletic Club Riyadh Air Metropolitano, Madrid Billets

Où acheter des billets pour l'Atletico Madrid ?

Le moyen le plus direct d'obtenir des billets pour l'Atletico Madrid est de passer par le portail officiel du club, où les membres bénéficient d'une fenêtre de prévente prioritaire avant l'ouverture de la vente générale au public. Le programme d'adhésion Socios de l'Atletico est plus accessible que celui de certains de ses rivaux en Liga, et y adhérer peut permettre de débloquer des réductions ainsi qu'un accès plus précoce aux places pour les plus grandes affiches.

Cela dit, la vente générale officielle pour les matches très demandés comme le derby de Madrid, la venue de Barcelone ou tout huitième à élimination directe de Ligue des champions a tendance à partir extrêmement vite, et avec bien plus de 150 000 membres du club en concurrence pour un stade qui accueille un peu plus de 70 000 personnes, de nombreux supporters passent à côté via les canaux officiels.

C'est là qu'intervient le marché de la revente. StubHub est l'un des moyens les plus simples de garantir une place au Riyadh Air Metropolitano, avec des billets disponibles dans toutes les gammes de prix et dans toutes les parties du stade.

Combien coûtent les billets pour l'Atletico Madrid ?

Les prix des billets au Riyadh Air Metropolitano varient énormément selon l'adversaire et la zone du stade, mais il y en a vraiment pour tous les budgets. Les billets les moins chers pour les matches standards de Liga contre des équipes de milieu de tableau peuvent s'obtenir à partir d'environ 30 euros, ce qui rend un déplacement pour voir l'Atletico Madrid en action nettement plus abordable qu'une visite chez certains autres superclubs européens.

Pour les grandes occasions, attendez-vous à une hausse sensible des prix. Le derby de Madrid contre le Real Madrid et la venue de Barcelone sont systématiquement les deux billets les plus difficiles à trouver et les plus chers de toute la saison, avec des places en tribune haute qui démarrent régulièrement autour de 60 à 90 euros et grimpent bien au-delà pour les tribunes latérales et les places en tribune basse. Les matches à élimination directe de Ligue des champions au Metropolitano, un stade qui a accueilli une finale de Coupe d'Europe, affichent des primes similaires.

Les abonnements pour 2026/27 vont d'environ 290 euros pour les places les moins chères (tribune haute) à bien plus de 2 000 euros pour les sièges les plus exclusifs en tribune basse le long de la touche, même si les billets à l'unité restent l'option la plus flexible pour les supporters de passage et ceux qui ne s'engagent pas sur toute une saison.

La bonne nouvelle pour les chasseurs de bonnes affaires, c'est que le marché de la revente sur StubHub propose régulièrement les prix les plus compétitifs du marché, en particulier pour les matches encore éloignés du jour de la rencontre. Acheter tôt et surveiller les annonces au fil de leur mise à jour reste la meilleure façon de trouver les billets de l'Atletico Madrid les moins chers possible pour l'affiche de votre choix.

Tout ce que vous devez savoir sur l'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, surnommé Los Rojiblancos et Los Colchoneros, a été fondé en 1903 et fait depuis bien plus d'un siècle partie des trois grandes puissances du football espagnol, aux côtés du Real Madrid et de Barcelone. Bien qu'il ait fonctionné pendant une grande partie de son histoire avec une fraction des ressources financières de ses deux grands rivaux nationaux, l'Atletico a construit son identité autour de la résilience, de la discipline défensive et d'une atmosphère de match sans égale.

Diego Simeone est la force motrice de l'ère moderne du club depuis sa prise de fonction en décembre 2011. Sous sa direction, l'Atletico a remporté la Liga à deux reprises, soulevé la Ligue Europa et la Super Coupe de l'UEFA à plusieurs reprises, et atteint deux finales de Ligue des champions. Simeone entame la saison 2026/27 comme l'un des entraîneurs les plus anciens en poste dans le football mondial, et ses méthodes restent la colonne vertébrale de tout ce que fait le club sur le terrain.

En dehors du terrain, la situation de l'actionnariat a beaucoup évolué, Apollo Global Management détenant désormais une participation majoritaire aux côtés de Quantum Pacific Group, apportant de nouveaux investissements et de nouvelles ambitions au club à l'aube de cette saison. Sur le terrain, le récent mercato a encore renforcé l'effectif, et l'Atletico aborde la nouvelle saison avec l'ambition de réduire l'écart avec le sommet de la Liga tout en jouant sur tous les tableaux sur la scène nationale et en Europe.

Pour les supporters en déplacement, un voyage à Madrid pour voir l'Atletico va bien au-delà de 90 minutes de football. La culture des supporters autour du club, le bruit à l'intérieur du stade et la passion d'une base de fans qui n'a jamais vacillé même pendant les années plus maigres en font l'une des expériences de match les plus incontournables du football mondial.

Tout ce que vous devez savoir sur le Riyadh Air Metropolitano

Le stade de l'Atletico Madrid a connu plusieurs noms depuis son ouverture sous sa forme actuelle en 2017, passant de Wanda Metropolitano à Civitas Metropolitano avant de devenir le Riyadh Air Metropolitano dans le cadre de son actuel partenariat de naming. Le stade se trouve dans le district de San Blas Canillejas, à l'est de la ville, et a remplacé l'ancien domicile emblématique du club, le Vicente Calderón, après plus d'un demi-siècle passé là-bas.

Avec une capacité d'environ 70 000 places, le Riyadh Air Metropolitano est le troisième plus grand stade d'Espagne, derrière seulement le Camp Nou et le Santiago Bernabeu, et ses tribunes raides et compactes sont conçues pour garder le bruit à l'intérieur et rendre l'atmosphère aussi intense que possible. L'enceinte a déjà accueilli certaines des plus grandes occasions du football européen, dont une finale de Ligue des champions, et sert aussi régulièrement pour les matches de l'équipe d'Espagne.

Se rendre au stade est simple grâce à la station de métro Estadio Metropolitano, dédiée au site, qui se trouve juste à l'extérieur de l'enceinte et permet de rejoindre facilement le centre de Madrid. Les supporters arrivant depuis le centre-ville doivent prévoir largement assez de temps avant le coup d'envoi, à la fois pour profiter de l'atmosphère d'avant-match autour du stade et pour gérer la foule aux tourniquets.