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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Comment acheter des billets pour l’AC Milan en 2026/27 : prix en Serie A, calendrier et plus encore

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Serie A
Milan AC

Allegri s’en va, Amorim arrive. La reconstruction de l’AC Milan commence maintenant. Réservez vos billets pour la saison 2026/27 de Serie A.

L’AC Milan aborde la saison 2026/27 avec un nouvel entraîneur principal, Ruben Amorim, après un vaste remaniement à San Siro. Un effondrement en fin de saison a coûté aux Rossoneri une place en Ligue des champions lors du dernier exercice, et les conséquences ont entraîné les départs de Massimiliano Allegri, du directeur sportif et du CEO du club. Milan disputera donc la Ligue Europa cette saison, avec l’ambition de se reconstruire sous les ordres d’Amorim. GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets de l’AC Milan cette saison.

Le calendrier complet de l’AC Milan en Serie A pour 2026/27

Date et heure

Match

Lieu

Compétition

Billets

23 août 2026

Torino vs Milan

Stadio Olimpico Grande Torino (extérieur)

Serie A

Billets

28-30 août 2026

Milan vs Venezia

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

6 septembre 2026

Juventus vs Milan

Allianz Stadium (extérieur)

Serie A

Billets

12-13 septembre 2026

Lazio vs Milan

Stadio Olimpico (extérieur)

Serie A

Billets

20 septembre 2026

Milan vs Lecce

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

11 octobre 2026

Sassuolo vs Milan

Mapei Stadium (extérieur)

Serie A

Billets

18 octobre 2026

Milan vs Atalanta

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

25 octobre 2026

Udinese vs Milan

Bluenergy Stadium (extérieur)

Serie A

Billets

mercredi 28 octobre 2026

Milan vs Bologna

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

1 novembre 2026

Milan vs Inter (Derby della Madonnina, match aller)

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

8 novembre 2026

Genoa vs Milan

Stadio Luigi Ferraris (extérieur)

Serie A

Billets

22 novembre 2026

Milan vs Frosinone

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

29 novembre 2026

Cagliari vs Milan

Unipol Domus (extérieur)

Serie A

Billets

6 décembre 2026

Milan vs Parma

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

13 décembre 2026

Napoli vs Milan

Stadio Diego Armando Maradona (extérieur)

Serie A

Billets

20 décembre 2026

Milan vs Como

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

3 janvier 2027

Monza vs Milan

U-Power Stadium (extérieur)

Serie A

Billets

mercredi 6 janvier 2027

Milan vs Fiorentina

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

10 janvier 2027

Roma vs Milan

Stadio Olimpico (extérieur)

Serie A

Billets

17 janvier 2027

Milan vs Torino

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

24 janvier 2027

Frosinone vs Milan

Stadio Benito Stirpe (extérieur)

Serie A

Billets

31 janvier 2027

Milan vs Juventus

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

7 février 2027

Bologna vs Milan

Stadio Renato Dall'Ara (extérieur)

Serie A

Billets

14 février 2027

Inter vs Milan (Derby della Madonnina, match retour)

San Siro (extérieur, match à domicile de l’Inter)

Serie A

Billets

21 février 2027

Milan vs Genoa

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

28 février 2027

Como vs Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur)

Serie A

Billets

7 mars 2027

Milan vs Cagliari

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

14 mars 2027

Milan vs Sassuolo

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

21 mars 2027

Atalanta vs Milan

Gewiss Stadium (extérieur)

Serie A

Billets

4 avril 2027

Milan vs Monza

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

11 avril 2027

Fiorentina vs Milan

Stadio Artemio Franchi (extérieur)

Serie A

Billets

18 avril 2027

Milan vs Napoli

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

25 avril 2027

Lecce vs Milan

Stadio Via del Mare (extérieur)

Serie A

Billets

2 mai 2027

Milan vs Lazio

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

9 mai 2027

Parma vs Milan

Stadio Ennio Tardini (extérieur)

Serie A

Billets

16 mai 2027

Milan vs Roma

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

23 mai 2027

Venezia vs Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (extérieur)

Serie A

Billets

30 mai 2027

Milan vs Udinese

San Siro (domicile)

Serie A

Billets

Comment acheter des billets pour l’AC Milan

  • Achetez via le portail officiel de billetterie du club, à consulter régulièrement pour connaître les dates de mise en vente et les disponibilités.
  • La demande est la plus forte pour le Derby della Madonnina (contre l’Inter) et les matches face à la Juventus et au Napoli, qui affichent généralement complet très vite via les canaux officiels.
  • Si les billets officiels sont épuisés, ou si vous recherchez un match précis à court préavis, les marchés secondaires tels que StubHub constituent un moyen fiable de réserver votre place, avec protection de l’acheteur incluse.

Combien coûtent les billets de l’AC Milan

  • Les prix varient selon l’adversaire, l’emplacement du siège et la demande, les affiches contre l’Inter, la Juventus et le Napoli étant les plus chères.
  • Les billets grand public et les places dans les tribunes supérieures constituent l’option la plus abordable pour entrer à San Siro.
  • Les emplacements premium et au bord du terrain entraînent une majoration importante, en particulier pour les derbies.
  • Le marché secondaire via StubHub est une bonne option pour les matches de dernière minute ou à guichets fermés, avec des prix qui fluctuent selon la demande.

Consultez le portail officiel du club pour connaître les derniers tarifs confirmés, ceux-ci étant réévalués chaque été.

Ce qu’il faut attendre de l’AC Milan en 2026/27

La saison 2025/26 de Milan était prometteuse, mais elle s’est terminée par un effondrement : un bon début sous les ordres de Massimiliano Allegri, revenu au club en 2025 après onze ans d’absence, s’est fortement dégradé dans la dernière ligne droite, et une défaite à domicile contre Cagliari lors de l’ultime journée a confirmé une cinquième place, synonyme d’absence en Ligue des champions. Les conséquences ont été sévères, avec les départs d’Allegri, du CEO Giorgio Furlani, du directeur sportif Igli Tare et du responsable du recrutement Geoffrey Moncada, tous survenus dans les jours ayant suivi la fin de saison.

Les propriétaires de RedBird Capital et le conseiller Zlatan Ibrahimovic se sont tournés vers Ruben Amorim, tout juste sorti de Manchester United après seulement 63 matches à la tête du club à Old Trafford, en le nommant pour trois ans à partir de juillet 2026. Amorim hérite d’un effectif construit autour de Christian Pulisic et Rafael Leao et aura pour mission de reconstruire après une intersaison agitée, tout en disputant la Ligue Europa plutôt que la Ligue des champions cette saison, avec notamment deux Derby della Madonnina contre le champion en titre, l’Inter, parmi les grandes affiches de l’exercice.

Histoire de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) a ouvert ses portes en 1926 et reste le plus grand stade d’Italie, avec une capacité de 80 018 places. Il est le stade partagé par l’AC Milan et l’Inter Milan, qui s’y affrontent dans le Derby della Madonnina, et a accueilli des matches de la Coupe du monde de la FIFA (1934 et 1990), le Championnat d’Europe 1980, ainsi que quatre finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (1965, 1970, 2001 et 2016). Le stade a également accueilli la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2026 en février, consolidant son statut comme l’un des hauts lieux du sport mondial.


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