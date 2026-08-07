Comment acheter des billets pour l’AC Milan en 2026/27 : prix en Serie A, calendrier et plus encore

L’AC Milan aborde la saison 2026/27 avec un nouvel entraîneur principal, Ruben Amorim, après un vaste remaniement à San Siro. Un effondrement en fin de saison a coûté aux Rossoneri une place en Ligue des champions lors du dernier exercice, et les conséquences ont entraîné les départs de Massimiliano Allegri, du directeur sportif et du CEO du club. Milan disputera donc la Ligue Europa cette saison, avec l’ambition de se reconstruire sous les ordres d’Amorim. GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets de l’AC Milan cette saison.

Le calendrier complet de l’AC Milan en Serie A pour 2026/27

Date et heure Match Lieu Compétition Billets 23 août 2026 Torino vs Milan Stadio Olimpico Grande Torino (extérieur) Serie A Billets 28-30 août 2026 Milan vs Venezia San Siro (domicile) Serie A Billets 6 septembre 2026 Juventus vs Milan Allianz Stadium (extérieur) Serie A Billets 12-13 septembre 2026 Lazio vs Milan Stadio Olimpico (extérieur) Serie A Billets 20 septembre 2026 Milan vs Lecce San Siro (domicile) Serie A Billets 11 octobre 2026 Sassuolo vs Milan Mapei Stadium (extérieur) Serie A Billets 18 octobre 2026 Milan vs Atalanta San Siro (domicile) Serie A Billets 25 octobre 2026 Udinese vs Milan Bluenergy Stadium (extérieur) Serie A Billets mercredi 28 octobre 2026 Milan vs Bologna San Siro (domicile) Serie A Billets 1 novembre 2026 Milan vs Inter (Derby della Madonnina, match aller) San Siro (domicile) Serie A Billets 8 novembre 2026 Genoa vs Milan Stadio Luigi Ferraris (extérieur) Serie A Billets 22 novembre 2026 Milan vs Frosinone San Siro (domicile) Serie A Billets 29 novembre 2026 Cagliari vs Milan Unipol Domus (extérieur) Serie A Billets 6 décembre 2026 Milan vs Parma San Siro (domicile) Serie A Billets 13 décembre 2026 Napoli vs Milan Stadio Diego Armando Maradona (extérieur) Serie A Billets 20 décembre 2026 Milan vs Como San Siro (domicile) Serie A Billets 3 janvier 2027 Monza vs Milan U-Power Stadium (extérieur) Serie A Billets mercredi 6 janvier 2027 Milan vs Fiorentina San Siro (domicile) Serie A Billets 10 janvier 2027 Roma vs Milan Stadio Olimpico (extérieur) Serie A Billets 17 janvier 2027 Milan vs Torino San Siro (domicile) Serie A Billets 24 janvier 2027 Frosinone vs Milan Stadio Benito Stirpe (extérieur) Serie A Billets 31 janvier 2027 Milan vs Juventus San Siro (domicile) Serie A Billets 7 février 2027 Bologna vs Milan Stadio Renato Dall'Ara (extérieur) Serie A Billets 14 février 2027 Inter vs Milan (Derby della Madonnina, match retour) San Siro (extérieur, match à domicile de l’Inter) Serie A Billets 21 février 2027 Milan vs Genoa San Siro (domicile) Serie A Billets 28 février 2027 Como vs Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur) Serie A Billets 7 mars 2027 Milan vs Cagliari San Siro (domicile) Serie A Billets 14 mars 2027 Milan vs Sassuolo San Siro (domicile) Serie A Billets 21 mars 2027 Atalanta vs Milan Gewiss Stadium (extérieur) Serie A Billets 4 avril 2027 Milan vs Monza San Siro (domicile) Serie A Billets 11 avril 2027 Fiorentina vs Milan Stadio Artemio Franchi (extérieur) Serie A Billets 18 avril 2027 Milan vs Napoli San Siro (domicile) Serie A Billets 25 avril 2027 Lecce vs Milan Stadio Via del Mare (extérieur) Serie A Billets 2 mai 2027 Milan vs Lazio San Siro (domicile) Serie A Billets 9 mai 2027 Parma vs Milan Stadio Ennio Tardini (extérieur) Serie A Billets 16 mai 2027 Milan vs Roma San Siro (domicile) Serie A Billets 23 mai 2027 Venezia vs Milan Stadio Pier Luigi Penzo (extérieur) Serie A Billets 30 mai 2027 Milan vs Udinese San Siro (domicile) Serie A Billets

Comment acheter des billets pour l’AC Milan

Achetez via le portail officiel de billetterie du club, à consulter régulièrement pour connaître les dates de mise en vente et les disponibilités.

La demande est la plus forte pour le Derby della Madonnina (contre l’Inter) et les matches face à la Juventus et au Napoli, qui affichent généralement complet très vite via les canaux officiels.

Si les billets officiels sont épuisés, ou si vous recherchez un match précis à court préavis, les marchés secondaires tels que StubHub constituent un moyen fiable de réserver votre place, avec protection de l’acheteur incluse.

Combien coûtent les billets de l’AC Milan

Les prix varient selon l’adversaire, l’emplacement du siège et la demande, les affiches contre l’Inter, la Juventus et le Napoli étant les plus chères.

Les billets grand public et les places dans les tribunes supérieures constituent l’option la plus abordable pour entrer à San Siro.

Les emplacements premium et au bord du terrain entraînent une majoration importante, en particulier pour les derbies.

Le marché secondaire via StubHub est une bonne option pour les matches de dernière minute ou à guichets fermés, avec des prix qui fluctuent selon la demande.

Consultez le portail officiel du club pour connaître les derniers tarifs confirmés, ceux-ci étant réévalués chaque été.

Ce qu’il faut attendre de l’AC Milan en 2026/27

La saison 2025/26 de Milan était prometteuse, mais elle s’est terminée par un effondrement : un bon début sous les ordres de Massimiliano Allegri, revenu au club en 2025 après onze ans d’absence, s’est fortement dégradé dans la dernière ligne droite, et une défaite à domicile contre Cagliari lors de l’ultime journée a confirmé une cinquième place, synonyme d’absence en Ligue des champions. Les conséquences ont été sévères, avec les départs d’Allegri, du CEO Giorgio Furlani, du directeur sportif Igli Tare et du responsable du recrutement Geoffrey Moncada, tous survenus dans les jours ayant suivi la fin de saison.

Les propriétaires de RedBird Capital et le conseiller Zlatan Ibrahimovic se sont tournés vers Ruben Amorim, tout juste sorti de Manchester United après seulement 63 matches à la tête du club à Old Trafford, en le nommant pour trois ans à partir de juillet 2026. Amorim hérite d’un effectif construit autour de Christian Pulisic et Rafael Leao et aura pour mission de reconstruire après une intersaison agitée, tout en disputant la Ligue Europa plutôt que la Ligue des champions cette saison, avec notamment deux Derby della Madonnina contre le champion en titre, l’Inter, parmi les grandes affiches de l’exercice.

Histoire de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) a ouvert ses portes en 1926 et reste le plus grand stade d’Italie, avec une capacité de 80 018 places. Il est le stade partagé par l’AC Milan et l’Inter Milan, qui s’y affrontent dans le Derby della Madonnina, et a accueilli des matches de la Coupe du monde de la FIFA (1934 et 1990), le Championnat d’Europe 1980, ainsi que quatre finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (1965, 1970, 2001 et 2016). Le stade a également accueilli la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2026 en février, consolidant son statut comme l’un des hauts lieux du sport mondial.



