Comment acheter des billets pour l’AC Milan en 2026/27 : prix en Serie A, calendrier et plus encore

L’AC Milan aborde la saison 2026/27 avec un nouvel entraîneur principal, Ruben Amorim, après un vaste remaniement à San Siro. Un effondrement en fin de saison a coûté aux Rossoneri une place en Ligue des champions lors du dernier exercice, et les conséquences ont entraîné les départs de Massimiliano Allegri, du directeur sportif et du CEO du club. Milan disputera donc la Ligue Europa cette saison, avec l’ambition de se reconstruire sous les ordres d’Amorim. GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets de l’AC Milan cette saison.
Le calendrier complet de l’AC Milan en Serie A pour 2026/27
Date et heure
Match
Lieu
Compétition
Billets
23 août 2026
Torino vs Milan
Stadio Olimpico Grande Torino (extérieur)
Serie A
28-30 août 2026
Milan vs Venezia
San Siro (domicile)
Serie A
6 septembre 2026
Juventus vs Milan
Allianz Stadium (extérieur)
Serie A
12-13 septembre 2026
Lazio vs Milan
Stadio Olimpico (extérieur)
Serie A
20 septembre 2026
Milan vs Lecce
San Siro (domicile)
Serie A
11 octobre 2026
Sassuolo vs Milan
Mapei Stadium (extérieur)
Serie A
18 octobre 2026
Milan vs Atalanta
San Siro (domicile)
Serie A
25 octobre 2026
Udinese vs Milan
Bluenergy Stadium (extérieur)
Serie A
mercredi 28 octobre 2026
Milan vs Bologna
San Siro (domicile)
Serie A
1 novembre 2026
Milan vs Inter (Derby della Madonnina, match aller)
San Siro (domicile)
Serie A
8 novembre 2026
Genoa vs Milan
Stadio Luigi Ferraris (extérieur)
Serie A
22 novembre 2026
Milan vs Frosinone
San Siro (domicile)
Serie A
29 novembre 2026
Cagliari vs Milan
Unipol Domus (extérieur)
Serie A
6 décembre 2026
Milan vs Parma
San Siro (domicile)
Serie A
13 décembre 2026
Napoli vs Milan
Stadio Diego Armando Maradona (extérieur)
Serie A
20 décembre 2026
Milan vs Como
San Siro (domicile)
Serie A
3 janvier 2027
Monza vs Milan
U-Power Stadium (extérieur)
Serie A
mercredi 6 janvier 2027
Milan vs Fiorentina
San Siro (domicile)
Serie A
10 janvier 2027
Roma vs Milan
Stadio Olimpico (extérieur)
Serie A
17 janvier 2027
Milan vs Torino
San Siro (domicile)
Serie A
24 janvier 2027
Frosinone vs Milan
Stadio Benito Stirpe (extérieur)
Serie A
31 janvier 2027
Milan vs Juventus
San Siro (domicile)
Serie A
7 février 2027
Bologna vs Milan
Stadio Renato Dall'Ara (extérieur)
Serie A
14 février 2027
Inter vs Milan (Derby della Madonnina, match retour)
San Siro (extérieur, match à domicile de l’Inter)
Serie A
21 février 2027
Milan vs Genoa
San Siro (domicile)
Serie A
28 février 2027
Como vs Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (extérieur)
Serie A
7 mars 2027
Milan vs Cagliari
San Siro (domicile)
Serie A
14 mars 2027
Milan vs Sassuolo
San Siro (domicile)
Serie A
21 mars 2027
Atalanta vs Milan
Gewiss Stadium (extérieur)
Serie A
4 avril 2027
Milan vs Monza
San Siro (domicile)
Serie A
11 avril 2027
Fiorentina vs Milan
Stadio Artemio Franchi (extérieur)
Serie A
18 avril 2027
Milan vs Napoli
San Siro (domicile)
Serie A
25 avril 2027
Lecce vs Milan
Stadio Via del Mare (extérieur)
Serie A
2 mai 2027
Milan vs Lazio
San Siro (domicile)
Serie A
9 mai 2027
Parma vs Milan
Stadio Ennio Tardini (extérieur)
Serie A
16 mai 2027
Milan vs Roma
San Siro (domicile)
Serie A
23 mai 2027
Venezia vs Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (extérieur)
Serie A
30 mai 2027
Milan vs Udinese
San Siro (domicile)
Serie A
Comment acheter des billets pour l’AC Milan
- Achetez via le portail officiel de billetterie du club, à consulter régulièrement pour connaître les dates de mise en vente et les disponibilités.
- La demande est la plus forte pour le Derby della Madonnina (contre l’Inter) et les matches face à la Juventus et au Napoli, qui affichent généralement complet très vite via les canaux officiels.
- Si les billets officiels sont épuisés, ou si vous recherchez un match précis à court préavis, les marchés secondaires tels que StubHub constituent un moyen fiable de réserver votre place, avec protection de l’acheteur incluse.
Combien coûtent les billets de l’AC Milan
- Les prix varient selon l’adversaire, l’emplacement du siège et la demande, les affiches contre l’Inter, la Juventus et le Napoli étant les plus chères.
- Les billets grand public et les places dans les tribunes supérieures constituent l’option la plus abordable pour entrer à San Siro.
- Les emplacements premium et au bord du terrain entraînent une majoration importante, en particulier pour les derbies.
- Le marché secondaire via StubHub est une bonne option pour les matches de dernière minute ou à guichets fermés, avec des prix qui fluctuent selon la demande.
Consultez le portail officiel du club pour connaître les derniers tarifs confirmés, ceux-ci étant réévalués chaque été.
Ce qu’il faut attendre de l’AC Milan en 2026/27
La saison 2025/26 de Milan était prometteuse, mais elle s’est terminée par un effondrement : un bon début sous les ordres de Massimiliano Allegri, revenu au club en 2025 après onze ans d’absence, s’est fortement dégradé dans la dernière ligne droite, et une défaite à domicile contre Cagliari lors de l’ultime journée a confirmé une cinquième place, synonyme d’absence en Ligue des champions. Les conséquences ont été sévères, avec les départs d’Allegri, du CEO Giorgio Furlani, du directeur sportif Igli Tare et du responsable du recrutement Geoffrey Moncada, tous survenus dans les jours ayant suivi la fin de saison.
Les propriétaires de RedBird Capital et le conseiller Zlatan Ibrahimovic se sont tournés vers Ruben Amorim, tout juste sorti de Manchester United après seulement 63 matches à la tête du club à Old Trafford, en le nommant pour trois ans à partir de juillet 2026. Amorim hérite d’un effectif construit autour de Christian Pulisic et Rafael Leao et aura pour mission de reconstruire après une intersaison agitée, tout en disputant la Ligue Europa plutôt que la Ligue des champions cette saison, avec notamment deux Derby della Madonnina contre le champion en titre, l’Inter, parmi les grandes affiches de l’exercice.
Histoire de San Siro
San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) a ouvert ses portes en 1926 et reste le plus grand stade d’Italie, avec une capacité de 80 018 places. Il est le stade partagé par l’AC Milan et l’Inter Milan, qui s’y affrontent dans le Derby della Madonnina, et a accueilli des matches de la Coupe du monde de la FIFA (1934 et 1990), le Championnat d’Europe 1980, ainsi que quatre finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (1965, 1970, 2001 et 2016). Le stade a également accueilli la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2026 en février, consolidant son statut comme l’un des hauts lieux du sport mondial.