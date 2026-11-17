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Les deux saisons d’Antonio Conte à Naples ont coûté plus de 670 millions d’euros en transferts et en salaires, dont environ 370 millions investis sur le marché. Selon la Gazzetta dello Sport, ces chiffres ressortent des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026.

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Les deux saisons d’Antonio Conte à Naples ont représenté un investissement financier particulièrement important pour le club d’Aurelio De Laurentiis. Entre les recrutements et les salaires des joueurs, leur coût total a largement dépassé 670 millions d’euros, dont environ 370 millions consacrés au renforcement de l’effectif et plus de 310 millions à la masse salariale. Selon la Gazzetta dello Sport, ces chiffres ressortent des comptes de l’exercice clos le 30 juin 2026, qui permettent d’analyser en détail l’impact financier du passage de l’entraîneur originaire du Salento en Campanie.

Les deux saisons de Conte ont aussi été marquées par d’importants résultats sportifs, avec la conquête du quatrième Scudetto de l’histoire de Naples à l’issue du championnat 2024/25, puis une deuxième place la saison suivante. Pour atteindre ces objectifs, le club a choisi d’agir résolument sur le marché des transferts, en mettant des moyens financiers considérables à la disposition de l’entraîneur. Une stratégie qui a donné lieu à des investissements records, mais qui a inévitablement alourdi les charges du club.

L’analyse des opérations réalisées montre que Naples a dépensé au total 367 millions d’euros pour recruter de nouveaux joueurs au cours des deux saisons de Conte. Dans le détail, 152 millions ont été investis en 2024/25, puis 215 millions en 2025/26. Cette forte hausse des investissements s’est accompagnée d’environ 223 millions d’euros de recettes issues des ventes de joueurs. La balance des transferts affiche donc un déficit de 144 millions d’euros, signe que les départs n’ont financé qu’une partie des recrutements.

La hausse des principaux postes de dépenses liés à l’équipe a également pesé sur les comptes. La masse salariale est passée de 142 millions d’euros lors de la première saison à 172 millions en 2025/26. Les amortissements ont suivi la même tendance, passant de 111 à 128 millions d’euros. Ces chiffres illustrent l’augmentation progressive de la valeur financière de l’effectif et des engagements pris par le club pour bâtir une équipe capable de rivaliser au plus haut niveau.

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En additionnant salaires et amortissements, le coût total de l’effectif a atteint 253 millions d’euros en 2024/25, puis 300 millions la saison suivante. Un poids particulièrement élevé au regard des recettes du club : ces deux postes ont en effet absorbé respectivement 87 % et 78 % du chiffre d’affaires. L’exercice 2026 s’est néanmoins achevé sur un bénéfice, notamment grâce à l’accord entre la Lega Serie A et Img, qui a contribué à porter les recettes à des niveaux records. La hausse des coûts a toutefois aussi eu des conséquences sur la marge de manœuvre de Naples lors du mercato suivant.

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La comparaison avec le précédent passage de Luciano Spalletti permet de mieux mesurer l’ampleur des investissements réalisés durant les deux saisons de Conte. Au cours des deux saisons de l’actuel entraîneur de la Juventus sur le banc de Naples, le club avait dépensé au total 109 millions d’euros en recrutements et encaissé 91 millions grâce aux ventes de joueurs. Les écarts sont également nets du côté des charges : salaires et amortissements n’avaient pas dépassé ensemble 200 millions d’euros lors de la saison 2021/22, soit un engagement financier bien inférieur à celui des années suivantes.

Les différences entre les deux entraîneurs apparaissent aussi lorsque les résultats sportifs sont rapportés aux moyens engagés, souligne la Gazzetta dello Sport. Sous Spalletti, chaque point obtenu en championnat a coûté environ 2,3 millions d’euros à Naples. Avec Conte, ce montant est passé à 3,5 millions par point. Ce chiffre illustre l’investissement accru nécessaire pour maintenir l’équipe aux premières places du classement. Cette comparaison doit bien sûr tenir compte des contextes économiques et des stratégies du club propres à chacune de ces périodes.

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Autre élément notable : les principales ventes réalisées par Naples entre les passages de Spalletti et de Conte. Les opérations les plus importantes sur le plan financier ont concerné Khvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen, cédés respectivement pour 80 et 75 millions d’euros. Tous deux avaient atteint un très haut niveau de performance sous l’entraîneur toscan, devenant des acteurs majeurs du Scudetto remporté en 2023. Conte n’a pu entraîner Kvaratskhelia que pendant les six premiers mois de son passage à Naples, tandis qu’Osimhen n’a pas fait partie de son projet sportif. Leurs départs ont néanmoins généré des recettes essentielles pour financer les recrutements ultérieurs.

Les recettes tirées des ventes des deux attaquants ont précisément contribué à financer une part importante des recrutements réalisés ces deux dernières saisons. Le bilan des deux saisons de Conte témoigne ainsi d’une stratégie d’investissement bien plus ambitieuse que par le passé récent, accompagnée de la conquête d’un Scudetto et d’une Supercoupe d’Italie. Le poids financier de ces choix reste toutefois manifeste, avec une hausse considérable des salaires et des amortissements, qui impose une gestion plus attentive des ressources. Pour Naples, le défi des prochaines années sera de rester compétitif au plus haut niveau sans compromettre l’équilibre financier atteint par le club.