Coéquipiers en sélection, ces 2 stars s'accrochent en plein match !

Le quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et Manchester City s'est disputé sous haute tension.

Ce mercredi, Manchester City a composté son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions en récoltant un match nul à l'Allianz Arena contre le Bayern Munich (1-1). Un résultat qui fait le bonheur des hommes de Guardiola, larges vainqueurs à l'aller (3-0) il y a une semaine.

Pourquoi Gündogan et Kimmich se sont accrochés ?

Si cette qualification de Man City ne souffre d'aucune contestation, la seconde manche a été marquée par son électricité sur le terrain. Symboles de cette tension, Ilkay Gündogan et Joshua Kimmich, pourtant coéquipiers en équipe d'Allemagne, se sont distingués par une grosse altercation pendant le match.

Un accrochage que le milieu de terrain de Manchester City a expliqué après le coup de sifflet final. «Je n’ai pas non plus à tout supporter, a tonné Gündogan au micro de Sky Germany. J’ai eu le sentiment qu’il n’était pas nécessaire de frapper le ballon deux fois de plus après que l’arbitre ait déjà sifflé. Il m’a alors sauté au visage. En conséquence, j’ai exprimé mon mécontentement. Des choses comme ça arrivent sur le terrain », a-t-il conclu. C'est dit.