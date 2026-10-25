Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Liverpool FC v Bayern München - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduit par

Clause de rachat ? La pépite au poste de gardien ne veut plus jouer pour le Bayern Munich

Mercato
Bayern Munich
Bundesliga
Reims
Ligue 2
T. Huelsmann

Ancien espoir du Bayern, Tom Ritzy Hülsmann, qui garde les buts du Stade de Reims, club de deuxième division française, depuis l’été, n’envisage pas pour l’instant un éventuel retour au Bayern.

Interrogé dans un entretien accordé à Transfermarkt sur une supposée clause de rachat du FCB, le jeune gardien n'a pas souhaité la confirmer :

« Je ne suis pas du tout sûr qu'ils disposent vraiment d'une option de rachat. Mais non, ce n'est pas un objectif pour moi », a-t-il précisé, indiquant qu'il ne pense pas, pour le moment, à un éventuel avenir au sein du club le plus titré d'Allemagne.

Hülsmann avait rejoint le centre de formation du FCB en 2017, à l'âge de 13 ans, en provenance de l'Eintracht Trèves, et avait passé sept ans à Munich. Au début de la saison 2023/24, le gardien avait figuré à trois reprises dans le groupe professionnel. Il a disputé 29 matches au total avec l'équipe réserve du Bayern.

En 2024, il a d'abord quitté le FCB sous forme de prêt pour le SKN St. Pölten (Autriche), avant de rejoindre, un an plus tard, le TSV Hartberg, club de première division autrichienne.

L'été dernier, Reims a déboursé 2,5 millions d'euros pour recruter Hülsmann. Le gardien de 22 ans est le numéro un du club français et a disputé neuf matches de Ligue 2 jusqu'à présent. Reims rêve de monter en Ligue 1, tandis que le contrat de Hülsmann court jusqu'en 2031.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google