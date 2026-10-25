Interrogé dans un entretien accordé à Transfermarkt sur une supposée clause de rachat du FCB, le jeune gardien n'a pas souhaité la confirmer :

« Je ne suis pas du tout sûr qu'ils disposent vraiment d'une option de rachat. Mais non, ce n'est pas un objectif pour moi », a-t-il précisé, indiquant qu'il ne pense pas, pour le moment, à un éventuel avenir au sein du club le plus titré d'Allemagne.

Hülsmann avait rejoint le centre de formation du FCB en 2017, à l'âge de 13 ans, en provenance de l'Eintracht Trèves, et avait passé sept ans à Munich. Au début de la saison 2023/24, le gardien avait figuré à trois reprises dans le groupe professionnel. Il a disputé 29 matches au total avec l'équipe réserve du Bayern.

En 2024, il a d'abord quitté le FCB sous forme de prêt pour le SKN St. Pölten (Autriche), avant de rejoindre, un an plus tard, le TSV Hartberg, club de première division autrichienne.

L'été dernier, Reims a déboursé 2,5 millions d'euros pour recruter Hülsmann. Le gardien de 22 ans est le numéro un du club français et a disputé neuf matches de Ligue 2 jusqu'à présent. Reims rêve de monter en Ligue 1, tandis que le contrat de Hülsmann court jusqu'en 2031.