City - Guardiola : "Nous battre pour gagner la Cup"

À la veille du 8e de finale de Cup à Sheffield Wednesday, l'entraîneur des Citizens a affiché des ambitions élevées dans la compétition.

Trois jours après son succès en League Cup contre Aston Villa (2-1), renoue avec la coupe ce mercredi à Sheffield Wednesday pour le compte des huitièmes de finale. Distancé en championnat, Pep Guardiola espère remporter une deuxième coupe nationale.

"Le championnat est mérité, c'est fait pour , a-t-il reconnu ce mardi en conférence de presse. Dans les autres compétitions nous en avons gagné deux avec le Community Shield.

"J'aimerais être plus proche de Liverpool pour me battre pour la . [L'objectif] mi-avril est de participer à toutes les compétitions et j'espère que nous pourrons être là pour la Coupe et la . Ce ne sera pas facile, mais nous pouvons essayer."

Enfin, le technicien catalan a donné son avis sur Phil Foden, très en vue lors de la finale face aux Villans. "Je veux le meilleur pour lui, a-t-il confié. Il aura ce qu'il mérite. Je suis bien sûr ravi de sa performance et de son comportement dans les bons comme dans les mauvais moments, à ne penser qu'au travail et cela paie toujours."