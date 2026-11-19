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Au RB Leipzig, Openda enchaînait les buts, mais son comportement faisait parler de lui en mal. Sa vente s’est révélée une aubaine pour le RB, mais a marqué le début d’une chute spectaculaire pour l’attaquant.

« Duo de rêve ! Openda et Xavi enchantent la Bundesliga ! » titrait le quotidien Bild il y a presque exactement trois ans, après que Lois Openda et Xavi Simons avaient brillé lors de la démonstration du RB Leipzig face au 1. FC Cologne (6-0).

Sur deux passes de Simons, Openda avait alors inscrit ses septième et huitième buts de la saison après seulement neuf journées. Aucun joueur de Leipzig n’avait atteint ce total aussi vite avant lui, et aucun ne l’a fait depuis.

Les 40 millions d’euros que le RB avait versés à Lens trois mois plus tôt pour recruter le Belge semblaient être un excellent investissement, et cette première impression ne s’est pas démentie. Openda a terminé sa première saison avec 28 buts en 45 matches, dont 24 en Bundesliga.

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Son rendement devant le but a certes été divisé par deux lors de sa deuxième saison, mais il a tout de même ajouté onze passes décisives à ses 13 buts. Vingt-quatre contributions décisives en 45 matches : il y a de moins bons bilans. Pourtant, les relations entre le club et le joueur se dégradaient déjà de façon préoccupante.

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Openda devient un « fauteur de troubles » au RB Leipzig et est vendu à la Juventus

Openda se serait fait remarquer à plusieurs reprises par un comportement de diva et comme un « fauteur de troubles qui empoisonne l’ambiance du vestiaire » (Bild) . À l’été 2025, après seulement deux ans, il voulait déjà partir. D’une part parce que le RB n’avait pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions, d’autre part parce que son ami proche Xavi quittait lui aussi le club. Le club saxon a rapidement conclu un accord avec la Juventus qui pourrait, rétrospectivement, compter parmi les meilleures opérations de sa jeune histoire.

La Juve a payé un peu plus de trois millions d’euros pour le prêt. L’option d’achat de 42,75 millions d’euros devait devenir obligatoire si la Juve terminait au moins dixième de Serie A. Malgré toutes ses crises, la Vieille Dame y est bien sûr parvenue, mais Openda n’y a pratiquement pas contribué.

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Openda pourrait devenir l’une des pires opérations de l’histoire de la Juve

Lors de sa première saison, très probablement aussi sa dernière, il est resté sept mois sans marquer. La presse italienne ne comprenait pas comment la Juve, déjà au bord de l’effondrement financier, avait pu se faire ainsi avoir par Leipzig.

Il faut dire que l’échec du transfert définitif de Randal Kolo Muani, prêté par le PSG, avait mis la Juve dans l’embarras : elle avait absolument besoin d’un attaquant. C’est ainsi qu’Openda est entré dans son viseur, avant de devenir en très peu de temps l’une des plus grosses erreurs de recrutement de l’histoire récente du club.

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Pour les 45 millions d’euros finalement versés au RB, la Juventus n’a obtenu en retour qu’un maigre but en Ligue des champions contre Bodö/Glimt et un but en championnat contre la Roma. De début mars à la fin de la saison, Openda n’a plus disputé que quatre minutes, lors d’une seule entrée en jeu, alors qu’il restait encore onze matches de championnat. D’autres joueurs pouvaient avoir davantage d’influence, a expliqué l’entraîneur Luciano Spalletti. Pas vraiment un compliment.

À ce stade, il était clair qu’Openda n’avait aucun avenir à Turin. Son statut de remplaçant permanent lui a logiquement coûté la Coupe du monde : le sélectionneur de l’époque, Rudi Garcia, ne l’a pas retenu. Et tandis que les Diables rouges, sans le joueur de 26 ans, ne se sont inclinés qu’en quarts de finale, de justesse, face à l’Espagne, future championne du monde, Openda a été définitivement mis sur une voie de garage à la Juve.

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Avec un an de retard, la Vieille Dame a finalement bouclé l’arrivée de Kolo Muani, pour une somme à peu près équivalente à celle qu’elle avait déboursée pour Openda. Un certain Nick Woltemade est également arrivé en prêt de Newcastle. Il n’y avait plus de place pour Openda, dont la Juve espérait récupérer au moins une partie du coût du transfert. Mais après sa saison désastreuse, aucun club n’était prêt à débourser une somme approchant ce montant.

Fin anticipée du prêt : Openda de retour à la Juve dès cet hiver ?

Il a finalement rejoint l’Olympique Lyonnais, dans un premier temps sous forme de prêt, moyennant 3,5 millions d’euros. L’option d’achat devait se situer entre 25 et 30 millions d’euros, ce qui aurait permis à la Juve, dans le meilleur des cas, de limiter au minimum ses pertes sur Openda. Mais c’est désormais le pire scénario qui se profile.

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À Lyon, Openda semblait pourtant amorcer un timide redressement. Dès ses quatre premiers matches, il a égalé son total de buts de la saison précédente à la Juve, s’est imposé comme titulaire et a retrouvé la sélection belge. Puis est arrivé le 9 octobre et le déplacement chez son ancien club, Lens. Openda s’est fracturé le péroné et est depuis indisponible.

Pour ne rien arranger, Lyon a aussi changé d’entraîneur : Carlos Vicens a succédé à Paulo Fonseca, parti en pleine saison au Sporting Lisbonne, prenant la direction du club totalement au dépourvu. Selon Gazzetta dello Sport, Vicens ne compterait plus sur Openda, même une fois rétabli. La Juventus et Lyon négocient donc une fin anticipée du prêt dès cet hiver.

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La chute remarquable d’Openda se poursuit donc sans relâche. La Juventus chercherait déjà un nouveau club prêt à l’accueillir cet hiver. Reste à savoir si cela sera possible compte tenu de sa grave blessure. Les titres d’octobre 2023 semblent désormais venir d’un monde parallèle, dans lequel Openda était autrefois un attaquant vedette.