Jürgen Klopp, le sélectionneur de l'Allemagne, a essuyé sa première défaite depuis sa prise de fonctions, après la chute de son équipe à domicile face à la Grèce sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposées dimanche dans le cadre de la Ligue des nations, un résultat surprise qui est venu ternir les débuts du nouveau technicien.

Klopp a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne allemande « ARD », que la défaite faisait « partie du processus » par lequel il cherche à reconstruire la sélection, soulignant qu'il assumait l'entière responsabilité de la composition, du plan de jeu et des changements qu'il a opérés durant la rencontre.

Dimitrios Kourbelis, entré en cours de jeu, a inscrit l'unique but de la partie à la 74e minute, d'une frappe déviée, offrant à la Grèce une victoire historique, la première face à l'Allemagne, et gâchant la première apparition de Klopp à domicile depuis qu'il a pris les rênes de la sélection.

Cette défaite est survenue quelques jours après le match nul de l'Allemagne face aux Pays-Bas sur le score de 1-1, lors du premier match de Klopp, qui a effectué 5 changements dans le onze de départ face à la Grèce, dans le cadre de ses efforts pour renouveler l'effectif et donner leur chance à plusieurs joueurs.

La sélection allemande a imposé sa domination sur le déroulement de la première période, avec un taux de possession de balle de 77 %, selon les statistiques d'« Opta », mais elle a peiné à traduire son avantage en occasions franches, la frappe de Karim Adeyemi, brillamment repoussée par le gardien grec Konstantinos Tzolakis à la 32e minute, constituant sa tentative la plus notable de la première mi-temps.

Klopp a déclaré, dans des propos accordés au site officiel de l'Union européenne de football, qu'il se serait contenté du match nul, estimant que la défaite était cruelle et que son équipe ne la méritait pas, mais il a insisté sur la nécessité de renforcer la confiance des joueurs dans le style de jeu, affirmant que la sélection grecque était entrée en jeu avec un plan clair qu'elle a réussi à appliquer.

Les performances de la Grèce se sont améliorées durant la seconde période, et elle a menacé les buts des hôtes à plus d'une reprise, après que Fotis Ioannidis eut gâché une occasion dangereuse, tandis que le défenseur Jonathan Tah est intervenu pour écarter une autre tentative, avant que Kourbelis ne réussisse à inscrire le but décisif, dans la stupeur du public allemand.

Tah a reconnu que la sélection allemande n'avait pas offert la prestation attendue, exprimant sa déception et sa colère face au résultat, mais il a appelé à la cohésion et à la poursuite du travail, soulignant que l'équipe était capable de se racheter lors du prochain match, malgré le recul de l'atmosphère positive entourant le nouveau sélectionneur après cette défaite.

La sélection allemande doit affronter son homologue serbe à Munich jeudi, avant de se rendre en Grèce pour le match retour le dimanche suivant, tandis que Klopp a affirmé sa volonté de poursuivre sa politique de rotation et d'apporter des changements à la composition, dans sa quête pour redéfinir l'identité de l'équipe.

Le technicien allemand a expliqué que le staff technique et les joueurs étaient encore dans une phase de découverte de la meilleure manière de jouer, soulignant que le match allait offrir des enseignements sur lesquels bâtir et travailler pour développer les performances de la sélection lors des prochaines échéances.