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Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, a révélé que laisser de côté Kenneth Taylor, milieu de la Lazio en grande forme, avait été sa décision la plus difficile pour les prochains matches de la Ligue des nations de l’UEFA. Malgré les brillantes performances de Taylor au sommet de la Serie A, le retour de joueurs vedettes et la forte concurrence au milieu de terrain l’ont privé d’une place dans le groupe.

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Taylor écarté malgré la première place de la Lazio en Serie A

Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, s’est exprimé sur l’absence remarquée de Kenneth Taylor dans son groupe pour les prochains matches de Ligue des nations de l’UEFA contre la Grèce et l’Allemagne. Le milieu de terrain de 24 ans brille en championnat et porte le brassard de capitaine d’une Lazio en tête de la Serie A après onze journées.

Taylor avait figuré dans la première sélection de Xavi et avait joué lors du match à l’extérieur contre la Serbie.

Mais la forte concurrence au milieu de terrain a finalement privé l’ancien joueur de l’Ajax d’une place dans la liste définitive.

Pour Xavi, écarter Taylor a été « la décision la plus difficile »

Lors de sa conférence de presse lundi matin, Xavi a reconnu qu’écarter Taylor avait été son choix le plus difficile, plus encore que la décision délicate qu’il avait dû prendre concernant Memphis Depay lors du précédent rassemblement.

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« Lors du premier rassemblement, la décision la plus difficile concernait Memphis, et cette fois, c’était Kenneth », a expliqué Xavi.

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« Il aurait pu être retenu, mais il reste assurément dans nos plans. S’il continue à jouer comme ça, il pourra certainement revenir. S’il continue à marquer comme ça, il reviendra. »

Des retours au milieu et plusieurs associations possibles

Xavi a souligné que Taylor pâtissait directement de la forte concurrence au milieu de terrain, renforcée par les retours de Frenkie de Jong, Justin Kluivert et Joey Veerman.

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Interrogé sur la possibilité d’associer Veerman et De Jong au milieu, Xavi a répondu : « Oui, c’est une possibilité. Tous les bons joueurs peuvent jouer ensemble. Joey se débrouille bien à Dortmund. Frenkie est un joueur de très haut niveau ; je l’ai moi-même utilisé comme défenseur central à Barcelone. Mais ce n’est évidemment pas ma préférence. »

Xavi a ajouté que la forme des joueurs et leurs performances en club restaient les critères déterminants de ses sélections.

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Les Pays-Bas se préparent à deux rendez-vous cruciaux en Ligue des nations

Alors que Taylor suivra les rencontres depuis l’Italie, les Pays-Bas se tournent vers deux matches à fort enjeu en Ligue des nations, contre la Grèce le 13 novembre et l’Allemagne le 16 novembre.

L’équipe de Xavi a également choisi de conserver les jeunes Ruben van Bommel et Gjivai Zechiël dans le groupe senior plutôt que de les laisser rejoindre les moins de 21 ans pour les barrages du Championnat d’Europe.

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Taylor tentera de prolonger ses excellentes performances avec son club en Serie A pour retrouver une place dans les plans des Pays-Bas lors des prochaines fenêtres internationales.