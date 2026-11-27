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Le quotidien catalan « Sport » met en lumière la première place du FC Barcelone au classement des équipes ayant la plus forte possession de balle en Ligue des champions. Selon le journal, la formation dirigée par l'entraîneur allemand Hansi Flick a retrouvé le premier rang dans ce domaine du jeu, avec un taux de possession de 63 % après cinq journées de la compétition.

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Le club catalan est la seule équipe de la compétition à dépasser les 60 % de possession. Ses plus proches poursuivants, distancés de plus de 4 points de pourcentage, sont Manchester City, dirigé par Maresca (59 %), et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique (58,2 %).

Arsenal, Liverpool et le Bayern Munich suivent City et Paris, à plus de 7 points.

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La dernière fois que le FC Barcelone avait dominé ce domaine du jeu remonte à la saison 2022/2023.

Depuis, le Manchester City de Pep Guardiola a terminé en tête à deux reprises, et le Paris Saint-Germain de Luis Enrique une fois.

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Fait notable, tous deux ont entraîné le FC Barcelone par le passé et ont réussi à remporter la Ligue des champions hors de Catalogne.

Au milieu du débat sur la ligne défensive haute et les buts encaissés, certains chiffres sont indiscutables : Hansi Flick a ramené le FC Barcelone au sommet de la possession, un élément que réclame le public catalan en cette nouvelle ère de gloire, selon « Sport ».

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L'alliance de la possession, de la précision et de l'efficacité offensive dessine une équipe qui cherche à contrôler les matchs, l'une des marques de fabrique historiques du Barça.

Le journal poursuit : « Flick a apporté quelques retouches au style, notamment dans l'intensité du pressing et la rapidité des transitions, mais la maîtrise du ballon reste un élément essentiel de son football ».

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Cette première place statistique ne garantit ni titres ni victoires, mais elle donne une image claire de la personnalité compétitive du FC Barcelone en Europe.

Dans une Ligue des champions remplie de concurrents de premier plan, le club catalan retrouve la tête de son classement de prédilection.

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La philosophie de la possession au FC Barcelone trouve ses racines chez l'entraîneur néerlandais historique Johan Cruyff, qui a dirigé l'équipe entre 1988 et 1996 et a contribué à ancrer un style fondé sur la passe, le mouvement collectif et la maîtrise du ballon.

Ces principes se sont transmis aux générations suivantes, et Pep Guardiola a été celui qui les a le plus développés lorsqu'il a dirigé l'équipe entre 2008 et 2012, remportant avec elle la Ligue des champions à deux reprises, en 2009 et 2011.

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Guardiola a ensuite exporté ses idées au Bayern Munich, puis à Manchester City, qu'il a quitté à la fin de la saison dernière en cédant sa place à son ancien adjoint, Enzo Maresca.

Luis Enrique a lui aussi poursuivi l'application de cette philosophie lorsqu'il était à la tête du FC Barcelone, entre 2014 et 2017, réalisant avec le club un triplé historique dès sa première saison, en remportant la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des champions en 2015.

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Hansi Flick, lui, conjugue l'héritage catalan de la possession avec son propre style, fondé sur un pressing haut et des transitions rapides de la défense vers l'attaque.

L'entraîneur allemand avait déjà mené le Bayern Munich à six titres en 2020, dont la Ligue des champions, avant de prendre les rênes du FC Barcelone à l'été 2024.