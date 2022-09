Chelsea : N'Golo Kanté enfin de retour à l'entraînement

Absent des terrains depuis le mois d'août en raison d'une blessure, N'Golo Kanté a enfin repris le chemin de l'entraînement.

Enfin une bonne nouvelle pour Chelsea mais aussi pour l'équipe de France. Le club londonien, auteur d'un début de saison mitigé et qui a vu Thomas Tuchel se faire licencier, va pouvoir de nouveau compter sur N'Golo Kanté.

Le milieu défensif a fait son retour à l'entraînement ce mardi 27 septembre. Il était éloigné des terrains depuis le 14 août et une blessure aux ischio-jambiers contractée lors du match contre Tottenham.

Kanté a manqué six matches de Premier League et deux matches de Ligue des champions et sans lui, Chelsea a connu plusieurs contre-performances (dont une défaite contre le Dinamo Zagreb sur la scène européenne).

Kanté a également manqué les deux rencontres de l'équipe de France en septembre (contre l'Autriche et le Danemark) et son retour va soulager Didier Deschamps dont la sélection a été décimée par les blessures. Ce retour est également une excellente nouvelles à quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre 2022).

Chelsea a salué le retour de Kanté en publiant une vidéo du joueur à Cobham, le centre d'entraînement des Blues.