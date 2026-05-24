La dernière journée de Serie A a été marquée dimanche soir par de graves incidents autour du match entre le Torino et la Juventus. Le coup d’envoi du Derby della Mole était prévu à 20 h 45, mais il a été reporté au dernier moment après des émeutes survenues à l’extérieur du stade entre des groupes de supporters. Un supporter de la Juventus a été grièvement blessé et évacué vers l’hôpital avec un traumatisme crânien. Le groupe le plus dur des ultras bianconeri a alors exigé de ses propres joueurs qu’ils ne prennent pas part à la rencontre.

Les tensions avaient commencé plusieurs heures avant le coup d’envoi aux abords du Stadio Olimpico Grande Torino. Selon les médias italiens, des groupes d’ultras des deux clubs ont tenté à plusieurs reprises de se provoquer, obligeant les forces de l’ordre à intervenir pour éviter les affrontements. Des pierres, des bouteilles et des torches ont été lancées en direction des policiers, qui ont riposté avec des gaz lacrymogènes pour rétablir l’ordre.

Plusieurs personnes ont été blessées ; la plus gravement touchée, un supporter de la Juventus de 45 ans, a été hospitalisé avec un traumatisme crânien. Son pronostic vital n’est toutefois pas engagé.

L’information, rapidement diffusée dans l’enceinte, provoque un vif émoi. Depuis la tribune réservée aux visiteurs, des chants réclament l’annulation de la rencontre. Une partie des ultras de la Juve quitte même temporairement les gradins pour se rassembler à l’extérieur, tandis que les joueurs se rendent dans leur secteur pour échanger sur la situation.

Le capitaine de la Juventus, Manuel Locatelli, s’est entretenu personnellement avec les ultras. Malgré cet échange, les supporters ont maintenu leur exigence de reporter la rencontre par solidarité avec le blessé. Les deux équipes ont alors regagné les vestiaires, empêchant les joueurs de se présenter pour le coup d’envoi initialement prévu.

Selon les journalistes sur place, les services de sécurité redoutent une invasion de terrain depuis la tribune des supporters visiteurs. Pour l’instant, on ignore si le coup d’envoi sera donné dimanche. Sportivement, la Juventus joue gros : une victoire lui offrirait encore une chance de décrocher son billet pour la Ligue des champions.

Mise à jour : le coup d’envoi a finalement été donné vers 21 h 50, avec plus d’une heure de retard. Selon les dernières informations de la presse italienne, le supporter grièvement blessé aurait été frappé par une bouteille en verre et doit être opéré à la tête ce dimanche soir.