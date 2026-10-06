Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a dévoilé la composition de son équipe pour le match contre la Croatie, ce mardi soir, lors de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations.

L'Espagne occupe la tête de son groupe avec 9 points obtenus en 3 victoires, devant l'Angleterre avec 6 points, puis la Croatie avec 3 points et enfin la République tchèque sans aucun point.

L'Espagne espère s'imposer ce soir et se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations, tandis que la Croatie cherche à relancer ses espoirs en battant le champion du monde.

Après les changements effectués lors du match précédent face à la République tchèque, Luis de la Fuente a décidé de réintégrer la plupart de ses titulaires, comme Unai Simón, Cubarsí, Cucurella et Oyarzabal, ainsi que Pubill au poste d'arrière droit, lui qui avait débuté contre l'Angleterre et la Croatie lors du match aller.

La composition de l'Espagne est la suivante :

Unai Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena, Oyarzabal.





De l'autre côté, Slaven Bilić, le sélectionneur de la Croatie, a dévoilé la composition de son équipe pour affronter l'Espagne, qui se présente comme suit :

Dominik Livaković, Stanišić, Joško Gvardiol, Vušković, Šutalo, Kovačić, Luka Modrić, Nikola Vlašić, Ivan Perišić, Kristijan Jakić et Matanović.



