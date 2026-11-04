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Abobakr El Mokadem
Traduit par

Changements dans la composition officielle d'Arsenal pour affronter le Slavia Prague

Slavia Prague vs Arsenal
Slavia Prague
Arsenal
Ligue des Champions
Tchéquie
Angleterre

Le duel en Ligue des champions

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Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé sa composition d'équipe pour le match de ce soir, face au Slavia Prague, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Arteta a apporté des modifications à l'équipe qui s'était imposée face à Liverpool en Premier League, dimanche dernier, les plus notables étant la sortie de Jurriën Timber, Calafiori, Gimarães, Martin Ødegaard et Kai Havertz, et la titularisation de Ben White, Hincapié, Zubimendi, Mikel Merino, Eze et Viktor Gyökeres.

 

La composition d'Arsenal est la suivante :

 Raya, White, Konsa, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze et Gyökeres.

Quant à la composition du Slavia Prague, elle est la suivante :

Prochains matchs
ARS

ARS

Premier League

07 nov. 2026

HUL

HUL

SLP

SLP

First League

08 nov. 2026

ARB

ARB

 Domšák, Vlček, Holeš, Zima, Kušej, Moses, Sadílek, Mbodji, Oscar, Štorm et Novák.

 

 

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