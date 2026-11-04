Changements dans la composition officielle d'Arsenal pour affronter le Slavia Prague

Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a dévoilé sa composition d'équipe pour le match de ce soir, face au Slavia Prague, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.
Arteta a apporté des modifications à l'équipe qui s'était imposée face à Liverpool en Premier League, dimanche dernier, les plus notables étant la sortie de Jurriën Timber, Calafiori, Gimarães, Martin Ødegaard et Kai Havertz, et la titularisation de Ben White, Hincapié, Zubimendi, Mikel Merino, Eze et Viktor Gyökeres.
La composition d'Arsenal est la suivante :
Raya, White, Konsa, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Merino, Madueke, Eze et Gyökeres.
Quant à la composition du Slavia Prague, elle est la suivante :
Domšák, Vlček, Holeš, Zima, Kušej, Moses, Sadílek, Mbodji, Oscar, Štorm et Novák.