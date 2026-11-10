Ces joueurs de l’équipe des Pays-Bas sont sous la menace d’une suspension

Six joueurs de l’équipe des Pays-Bas sont sous la menace d’une suspension avant la réception de la Grèce en Ligue des nations, vendredi prochain. Un nouveau carton entraînerait la suspension d’un ou de plusieurs de ces internationaux.

Jan Paul van Hecke, Quinten Timber, Jurriën Timber, Noa Lang et Tijjani Reijnders seront suspendus s’ils reçoivent un nouveau carton jaune. Virgil van Dijk est lui aussi sous la menace d’une suspension, mais le capitaine des Pays-Bas sera absent vendredi en raison d’une blessure.

Quinten Timber, Van Hecke et Van Dijk ont reçu un carton jaune contre l’Allemagne (1-1) en septembre. Jurriën Timber et Reijnders ont été avertis lors du déplacement en Serbie, tandis que Lang l’a été lors du match à l’extérieur contre la Grèce.

Un nouveau carton jaune entraînera la suspension de ces joueurs. Ils manqueraient alors le dernier match de poule contre l’Allemagne, lundi. Les Pays-Bas joueront le 16 novembre à l’Olympiastadion de Berlin.

En Ligue des nations, deux cartons jaunes entraînent une suspension d’un match. Une nouvelle suspension intervient ensuite au quatrième, au sixième et au huitième carton jaune. Les compteurs ne sont pas remis à zéro immédiatement après la phase de groupes, mais seulement lors des quarts de finale.

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Les Pays-Bas occupent actuellement la première place du groupe B de la Ligue des nations, avec huit points en quatre matches. La Grèce a récolté autant de points. L’Allemagne compte cinq points et la Serbie n’en a toujours aucun.

Lors de leur précédente rencontre avec la Grèce, les Pays-Bas étaient menés 2-0 à la pause. Grâce à des buts de Van Dijk et de Reijnders, l’équipe du sélectionneur Xavi a tout de même arraché un point.