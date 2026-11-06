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Pour la première fois depuis ses débuts, Nick Woltemade ne figure pas dans le groupe de la sélection allemande. Sur le plan sportif, l’attaquant ne s’en sort pourtant pas si mal. C’est plutôt une mauvaise décision prise cet été qui lui pose problème.

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Lorsque la DFB a dévoilé jeudi midi sa liste officielle pour les prochains matches de Ligue des nations contre la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre), un joueur a dû se réjouir tout particulièrement : Niclas Füllkrug. L’attaquant du Werder Brême, que l’on disait fini après son transfert à West Ham United à l’été 2024 et la longue disette qui avait suivi, est la meilleure preuve que la situation peut parfois évoluer très vite en équipe nationale.

Il y a moins de six mois, un retour en sélection allemande semblait encore très loin pour lui, ce qui lui avait logiquement fait manquer la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Aujourd’hui, quelques mois plus tard, Füllkrug est l’homme du moment et l’un des joueurs allemands les plus en forme. Depuis son retour sur les bords de la Weser, le joueur de 33 ans a inscrit douze buts en dix apparitions, toutes compétitions confondues. Il a marqué au moins une fois lors de chacun de ses huit derniers matches et s’est même offert un doublé face à Dortmund, Paderborn et Mayence.

« Un plaisir », a ainsi déclaré le sélectionneur Jürgen Klopp en conférence de presse, « de prendre cette décision » et d’annoncer au joueur expérimenté qu’il pouvait retrouver la sélection après une longue période difficile. Füllkrug a « une influence incroyable sur le jeu du Werder, et pas seulement grâce à ses buts », a souligné Klopp, avant de conclure : « Parfois, la forme prime sur tout le reste. »

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Comment se passe la saison de Nick Woltemade à la Juventus Turin ?

En parlant de « tout le reste », le sélectionneur pensait peut-être, entre autres, à Nick Woltemade. L’attaquant de la Juventus Turin, le club le plus titré d’Italie, peine toujours à répondre aux attentes élevées placées en lui. D’une certaine manière, il est donc tout le contraire d’un Füllkrug en pleine forme.

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Pourtant, si l’on s’en tient aux statistiques, le joueur de 24 ans ne s’en sort pas aussi mal que sa première absence d’une liste de la DFB depuis ses débuts en juin 2025 pourrait le laisser croire à première vue. Depuis son arrivée à la Vieille Dame, Woltemade joue plus ou moins régulièrement et a déjà démontré ses qualités à plusieurs reprises, surtout en Ligue Europa. S’il n’a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive en huit apparitions en Serie A, il a signé trois buts, dont deux penalties, et trois passes décisives en quatre matches sur la scène européenne.

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Il a encore plaidé sa cause jeudi soir, en livrant une bonne prestation lors de la victoire 2-1 à l’extérieur à Alkmaar et en offrant à Randal Kolo Muani le but du 2-0. Woltemade a ainsi été directement impliqué dans au moins un but lors de chacun de ses matches européens avec les Bianconeri.

Le problème de Woltemade, et probablement aussi l’une des raisons pour lesquelles il n’a pas été appelé par la DFB, n’est donc pas que rien ne fonctionne sur le plan sportif sous le maillot de la Juve. Les chiffres prouvent clairement le contraire. Sa décision de l’été dernier se révèle bien plus problématique : celle de rejoindre le club turinois.

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Pourquoi Nick Woltemade a-t-il rejoint la Juve ?

Il ne fait aucun doute qu’à Newcastle United, son club d’alors, qui aurait versé 75 millions d’euros au VfB Stuttgart en 2025, il lui aurait été difficile de s’imposer et d’obtenir régulièrement du temps de jeu. Car sous les ordres d’Eddie Howe, qui a quitté son poste cet été, Woltemade n’était souvent, il faut le reconnaître, qu’un remplaçant appelé à disputer les dernières minutes de temps à autre, sans parvenir souvent à se distinguer.

Mais Howe, comme indiqué, appartient désormais au passé. Matthias Jaissle, ancien entraîneur des jeunes du RB Leipzig, a pris les rênes des Magpies et a d’emblée promis un nouveau départ à Woltemade, même si celui-ci devrait peut-être d’abord patienter compte tenu du style de jeu privilégié, fondé sur un pressing intense. Woltemade, lui, n’a manifestement pas voulu prendre le risque de jouer les seconds rôles une saison de plus et s’est enfui en Italie.

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Nick Woltemade peut-il retrouver la sélection allemande ?

Selon Klopp, ce transfert était « fondamentalement très judicieux » : après une période particulièrement morose à Newcastle, la Juventus pouvait offrir au joueur de 24 ans un environnement entièrement nouveau. Un « autre championnat, un meilleur climat » ainsi que Luciano Spalletti, un entraîneur dont la conception du jeu pourrait mieux convenir à Woltemade, pourraient l’aider à retrouver son meilleur niveau. Si l’ancien champion d’Italie en série, en difficulté depuis longtemps, n’offre plus un environnement propice aux carrières à la croisée des chemins et s’enfonce toujours davantage dans l’insignifiance sportive, ce n’est « évidemment pas à cause de Nick. Pas le moins du monde », a insisté Klopp.

Mais c’est précisément là que réside le gros problème. Depuis des années, la Juventus doit gérer tant de problèmes internes qu’il est presque impossible d’y enchaîner les grandes performances, semaine après semaine, pour attirer l’attention de la sélection nationale. Un effectif constitué sans véritable cohérence et d’énormes difficultés financières — le club turinois a récemment annoncé avoir clos l’exercice 2025/26 sur une perte de 66 millions d’euros — contribuent à son déclin sportif continu depuis des années. En Serie A, d’autres clubs comme l’Inter, l’AC Milan ou Naples se disputent depuis longtemps le titre ; la Juve a manqué la qualification pour la Ligue des champions à deux reprises au cours des quatre dernières années.

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À cela s’ajoute une presse italienne généralement très critique, à laquelle Woltemade a déjà eu affaire à plusieurs reprises. De grands journaux comme la Gazzetta dello Sport ou Tuttosport étrillent sans cesse les performances de l’Allemand, avec des jugements qui s’apparentent parfois à une chasse aux sorcières. Ce fut notamment le cas lors de la défaite 2-0 contre le Genoa, il y a une semaine et demie : entré à la pause à la place de Federico Gatti alors que le score était déjà de 2-0, Woltemade a ensuite été montré du doigt comme s’il était le principal responsable du revers. Et ce, alors qu’il a récemment été élu joueur du mois à la Juventus.

Au moins, Klopp semble conscient de cette situation particulière. « Pour être honnête, Nick traverse plutôt une bonne période à la Juve en ce moment. Beaucoup de choses reviennent ; il n’a simplement pas vécu une période facile après son transfert », a expliqué le sélectionneur. Woltemade serait « sur la bonne voie. Il lui manque un peu cette véritable menace devant le but. » Une qualité que Füllkrug démontre actuellement de façon impressionnante, ce qui a logiquement conduit Klopp à constater : « C’était une décision relativement facile. » En faveur de Füllkrug. Au détriment de Woltemade.