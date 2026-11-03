« Faire jouer Aleks Pavlovic ce soir aurait été prendre un peu trop de risques. Et nous ne voulions prendre aucun risque », a déclaré le remplaçant de l’entraîneur principal Vincent Kompany, toujours absent après son malaise et son hospitalisation, avant le match de mardi soir au micro de Prime Video.

Pavlovic n’a « rien de grave », a souligné Danks. Mais, par précaution, le milieu de terrain a d’abord pris place sur le banc à Madrid. Lors du match au sommet de Bundesliga contre le Borussia Dortmund, conclu sur un score de 2-2 samedi dernier, Pavlovic avait disputé les 90 minutes et aucune blessure n’avait été signalée. Son absence du onze de départ munichois constituait donc une petite surprise.

À la place de Pavlovic, c’est Tom Bischof qui a évolué aux côtés de Joshua Kimmich dans le double pivot. Pour le joueur de 21 ans, il s’agissait de sa troisième titularisation consécutive en Ligue des champions. Bischof avait déjà débuté lors du 3-3 sur le terrain du Viking Stavanger et du 2-2 contre le FC Arsenal. Toutes compétitions confondues, l’international allemand disputait déjà son 14e match de la saison.

Le Bayern sans Pavlovic, mais avec Neuer et Olise

Alors que Pavlovic a dû rester sur le banc dans un premier temps, deux joueurs du Bayern, touchés auparavant et dont la participation était incertaine, ont pu débuter. Danks a pu aligner d’entrée le gardien Manuel Neuer et le joueur offensif Michael Olise.

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« Manu s’est senti bien à l’entraînement et il est prêt à débuter », a souligné l’Anglais. Olise avait seulement reçu « un coup sur un os » en fin de match contre le BVB : « Il n’y a pas eu de lésion structurelle », a expliqué Danks.