Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Traduit par

« Cela aurait été un peu trop risqué » : Aaron Danks explique la surprise dans le onze de départ du Bayern Munich chez l’Atlético

Ligue des Champions
Atlético Madrid vs Bayern Munich
Bayern Munich
A. Pavlovic
T. Bischof

De manière quelque peu surprenante, Aleksandar Pavlovic ne figurait pas dans le onze de départ du Bayern Munich pour le match de Ligue des champions sur le terrain de l’Atlético de Madrid. L’entraîneur Aaron Danks en a expliqué les raisons avant la rencontre.

Intégralité Exclusive
Canal+

Canal+

✅ 100 % des matchs diffusés en direct sur Canal+, Canal+ Foot et les canaux Canal+ Live

✅ Inclut l'intégralité de l'UEFA Europa League et de la Conference League

✅ Émissions d'expertise reconnues (Canal Champions Club) et multiplex les soirs de match

Prix mensuel à partir de29,99 € par mois
Finale Gratuite
M6 Logo

M6

✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions

✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+

✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès

Prix mensuel à partir deRegarder maintenant

« Faire jouer Aleks Pavlovic ce soir aurait été prendre un peu trop de risques. Et nous ne voulions prendre aucun risque », a déclaré le remplaçant de l’entraîneur principal Vincent Kompany, toujours absent après son malaise et son hospitalisation, avant le match de mardi soir au micro de Prime Video.

Pavlovic n’a « rien de grave », a souligné Danks. Mais, par précaution, le milieu de terrain a d’abord pris place sur le banc à Madrid. Lors du match au sommet de Bundesliga contre le Borussia Dortmund, conclu sur un score de 2-2 samedi dernier, Pavlovic avait disputé les 90 minutes et aucune blessure n’avait été signalée. Son absence du onze de départ munichois constituait donc une petite surprise.

À la place de Pavlovic, c’est Tom Bischof qui a évolué aux côtés de Joshua Kimmich dans le double pivot. Pour le joueur de 21 ans, il s’agissait de sa troisième titularisation consécutive en Ligue des champions. Bischof avait déjà débuté lors du 3-3 sur le terrain du Viking Stavanger et du 2-2 contre le FC Arsenal. Toutes compétitions confondues, l’international allemand disputait déjà son 14e match de la saison.

Le Bayern sans Pavlovic, mais avec Neuer et Olise

Alors que Pavlovic a dû rester sur le banc dans un premier temps, deux joueurs du Bayern, touchés auparavant et dont la participation était incertaine, ont pu débuter. Danks a pu aligner d’entrée le gardien Manuel Neuer et le joueur offensif Michael Olise.

Prochains matchs
M05

M05

Bundesliga

07 nov. 2026

FCB

FCB

« Manu s’est senti bien à l’entraînement et il est prêt à débuter », a souligné l’Anglais. Olise avait seulement reçu « un coup sur un os » en fin de match contre le BVB : « Il n’y a pas eu de lésion structurelle », a expliqué Danks.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google