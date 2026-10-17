Adler ne serait pas surpris si la succession entre les poteaux du club le plus titré d'Allemagne, qui semblait devoir se dérouler sans accroc, connaissait bientôt un coup d'arrêt.

« Si le débat lancé de l'extérieur par la presse finit peut-être aussi par peser sur l'ambiance au sein du club, je peux tout à fait imaginer, et le passé l'a montré, que Manuel Neuer se remette en mode combat et dise : “Allez, même si c'est peut-être ma dernière année, je ne vais pas céder ma place si facilement et je ne vais pas non plus te dérouler le tapis rouge” », a déclaré l'ancien gardien de la sélection allemande à RTL/Sky Sport. Il a insisté : « Manuel Neuer a encore beaucoup trop l'esprit de compétition pour cela, et il l'aura toujours. »

Récemment, les voix réclamant davantage de temps de jeu pour Urbig s'étaient effectivement faites un peu plus fortes. Le week-end dernier, Neuer avait commis une bourde aussi ahurissante qu'historique lors du match nul 2-2 à Augsbourg, qui avait entraîné le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga. Le vétéran n'avait pas non plus été heureux sur le deuxième but encaissé.

L'entraîneur Vincent Kompany apprécie toutefois ce débat. « C'est une bonne chose pour nous », a expliqué le Belge en conférence de presse avant le match de Bundesliga contre le RB Leipzig, réaffirmant ainsi son opinion positive sur Urbig. « Nous l'avons dit dès son arrivée de Cologne, en janvier il y a deux ans. » Les Munichois s'attendaient « depuis un an déjà » à « voir ce débat arriver. Et c'est une bonne chose. » Le Bayern disposerait d'une « bonne configuration » au poste de gardien, « que beaucoup aimeraient avoir ».

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Manuel Neuer probablement absent contre le RB Leipzig : Jonas Urbig vers une nouvelle titularisation

Urbig a déjà gardé les buts du Bayern à trois reprises depuis le début de la saison, la dernière fois en l'absence de Neuer lors du décevant match nul 3-3 contre Viking Stavanger en Ligue des champions. Il devrait, selon toute vraisemblance, rejouer samedi. Le gardien de 40 ans a manqué le dernier entraînement vendredi.

Adler estime qu'Urbig peut prendre durablement la relève de Neuer. L'ancien gardien de 41 ans a néanmoins recommandé au Bayern de recruter un numéro deux expérimenté « afin d'atténuer le risque que représente le fait de faire de Jonas Urbig le numéro un ». À cet égard, il a cité Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) et Bernd Leno (FC Fulham), dont les noms avaient effectivement circulé récemment.

Ces dernières semaines et ces derniers mois, Neuer a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il souhaitait mettre un terme à sa carrière l'été prochain. Aucune décision définitive n'a toutefois encore été prise. Urbig est depuis longtemps considéré comme son « prince héritier ».