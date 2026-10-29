La saison dernière, le Bayern Munich a réalisé une performance historique : avec 16 victoires consécutives, les Munichois ont signé le meilleur début de saison de l’histoire des cinq grands championnats européens, battant un record de l’AC Milan vieux de plus de 30 ans. En 1992-1993, les Italiens avaient commencé leur saison par 13 victoires de suite. Le Bayern n’avait perdu ses premiers points que le 8 novembre, lors d’un match nul 2-2 en Bundesliga contre l’Union Berlin.

Une telle série était impossible dès le début de cette saison : dès leur quatrième match officiel, les Munichois ont dû se contenter d’un 0-0 en Bundesliga contre Schalke 04. Après 13 rencontres, ils ont déjà laissé échapper des points à quatre reprises, ayant également fait match nul contre le FC Augsbourg, Viking Stavanger et Arsenal.

Mais comme ils n’ont toujours pas perdu, les Munichois présentent malgré tout une particularité parmi les cinq grands championnats européens : ils sont le seul club encore invaincu cette saison, toutes compétitions confondues. Les leaders des autres grands championnats, le FC Barcelone, Manchester City, le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, ont même tous déjà subi au moins deux défaites.

Le Bayern Munich n’a plus gardé sa cage inviolée depuis six matches

Le Bayern doit surtout son aura à une attaque particulièrement prolifique. Il a déjà inscrit 47 buts, soit une moyenne de 3,6 par match. C’est exactement le même chiffre qu’au même stade de la saison précédente. Il s’explique avant tout par les statistiques exceptionnelles de ses deux stars : après 13 matches, Michael Olise a été impliqué dans 19 buts, un total sensationnel, et Harry Kane, meilleur joueur du monde, dans 17. Il existe une certaine dépendance à leur égard.

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La défense suscite toutefois quelques inquiétudes. Avec déjà 14 buts encaissés, le Bayern en concède en moyenne plus d’un par match. En 13 rencontres officielles, les Munichois n’ont gardé leur cage inviolée qu’à trois reprises. La saison dernière, ils y étaient parvenus deux fois plus souvent après le même nombre de matches. C’est surtout la tendance qui inquiète : ils ont encaissé au moins un but lors de chacun de leurs six derniers matches officiels, même à domicile en Coupe d’Allemagne contre le club de deuxième division du 1. FC Magdebourg.

Est-ce peut-être dû à un manque d’automatismes ? En tout cas, aucune défense à quatre ne se dégage clairement à l’heure actuelle. Min-Jae Kim et Jonathan Tah se disputent la place aux côtés de Dayot Upamecano, titulaire indiscutable. Sur les côtés, Josip Stanisic, Konrad Laimer, Nathaniel Brown et Alphonso Davies ont bénéficié d’un nombre d’occasions de jouer similaire, sans hiérarchie claire. Laimer, Brown et Davies ont aussi déjà dû évoluer à des postes plus offensifs en raison d’un manque de joueurs disponibles.

Dans les prochains jours, la série d’invincibilité des Munichois sera soumise à deux grands tests. Samedi, ils affronteront leur plus redoutable rival national, le Borussia Dortmund, dans le choc de Bundesliga, avant de se déplacer mardi sur le terrain de l’Atlético de Madrid en Ligue des champions.