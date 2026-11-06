Ce qui a changé au sein de l’équipe des Pays-Bas depuis la dernière trêve internationale

Xavi a dévoilé la liste de l’équipe des Pays-Bas pour les prochains matches de la phase de groupes de la Ligue des nations. Plusieurs changements ont été apportés par rapport au précédent rassemblement.

Luciano Valente réalise de bonnes performances depuis longtemps à Feyenoord, mais Xavi l’écarte une nouvelle fois. Il en va de même pour Matthijs de Ligt, de retour à Manchester United, l’attaquant du FC Twente Wout Weghorst et Memphis Depay. Gjivai Zechiel a en revanche été convoqué, tout comme Mexx Meerdink et Ruben van Bommel.

Frenkie de Jong retrouve la sélection néerlandaise. La dernière apparition de l’international aux 70 sélections remontait à la Coupe du monde, lorsque les Pays-Bas avaient été éliminés par le Maroc en seizièmes de finale. Donyell Malen, en forme à l’AS Roma, avait lui aussi joué pour la dernière fois avec les Pays-Bas lors de la Coupe du monde.

Brian Brobbey traverse une saison difficile à Sunderland, lanterne rouge de la Premier League. Xavi a néanmoins retenu l’ancien joueur de l’Ajax, qui avait joué contre l’Allemagne en septembre (1-1) avant de déclarer forfait sur blessure.

Plusieurs joueurs manqueront ce rassemblement en raison de blessures. Ryan Gravenberch a manqué les deux derniers matches de Liverpool et Jorrel Hato sera absent contre la Grèce et l’Allemagne en raison d’une légère blessure.

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Kenneth Taylor occupe la tête de la Serie A avec la Lazio et joue un rôle important dans l’équipe de Gennaro Gattuso. Xavi n’a pourtant pas jugé nécessaire de le convoquer. L’ancien milieu de terrain de l’Ajax n’avait disputé que 23 minutes lors du précédent rassemblement.

Les Pays-Bas occupent actuellement la tête du groupe B de la Ligue des nations. L’équipe a récolté huit points lors de ses quatre premiers matches internationaux sous les ordres du sélectionneur Xavi.