La presse turque continue de louer les performances de la star égyptienne Mohamed Salah avec Trabzonspor, après le triplé grâce auquel il a mené son équipe à la victoire face à Galatasaray 4-0 lors de la sixième journée du championnat turc, avant le début de la trêve internationale.

Salah a porté son total à 7 buts en 6 journées, prenant ainsi la tête du classement des buteurs de la compétition, un chiffre qu'aucun joueur n'avait atteint dans l'histoire de Trabzonspor à l'exception de l'ancienne star Burak Yilmaz lors de la saison 2017-18.

Le journal turc hurriyet a indiqué que Mohamed Salah a contribué à 9 buts lors de ses 6 premières journées en championnat turc : 7 buts et 2 passes décisives, signant ainsi le meilleur début de sa carrière professionnelle en Europe.





Salah a débuté sa carrière en Europe avec Bâle lors de la saison 2012-2013, puis a joué par la suite avec Chelsea, la Fiorentina, l'AS Rome et Liverpool, avant l'étape de Trabzonspor.

Vous pouvez débattre en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Le journal a déclaré : « Alors que la star égyptienne a livré d'importantes contributions offensives lors de ses six premiers matchs de championnat avec différents clubs, sa période avec Trabzonspor a représenté l'apogée de son éclat sur ce plan. »

Et d'ajouter : « Mohamed Salah a connu un succès éclatant dans la course au titre de meilleur buteur de la Premier League, la star égyptienne ayant remporté le titre de meilleur buteur du championnat à quatre reprises. Il a dominé le classement des buteurs de la Premier League avec 32 buts lors de la saison 2017-2018, 22 buts lors de la saison 2018-2019, 23 buts lors de la saison 2021-2022 et 29 buts lors de la saison 2024-2025. »