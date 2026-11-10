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Au printemps 2023, Julian Nagelsmann doit quitter le Bayern Munich à la surprise générale. La manière dont l’ancien sélectionneur de l’Allemagne a été traité laisse encore un goût amer à l’un de ses collaborateurs de longue date.

Dans un entretien accordé à kicker, le Dr Maximilian Pelka, psychologue de l’équipe du club le plus titré d’Allemagne entre 2021 et 2023, a critiqué la façon dont les dirigeants du Bayern avaient géré la situation à l’époque.

Nagelsmann a été démis de ses fonctions par le Bayern en mars 2023, alors qu’il était en vacances au ski. Uli Hoeneß, figure tutélaire du club, a expliqué plus tard dans un entretien que ce court séjour improvisé, qui avait eu lieu pendant une trêve internationale et avait été approuvé par le club, avait lui aussi pesé dans la décision finale.

« Il faut peut-être rappeler dans quelle situation se trouvait le club à l’époque. L’équipe était en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne et venait d’éliminer en Ligue des champions le PSG de Messi, Neymar et Mbappé. En championnat, le Bayern était toutefois deuxième derrière Dortmund. C’est là qu’intervient la pression des attentes. Tout le monde en veut toujours plus, plus, plus », a estimé Pelka.

Getty Images

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Pourquoi Julian Nagelsmann a-t-il été limogé du Bayern Munich ?

Selon Pelka, après une défaite en Bundesliga contre le Bayer 04 Leverkusen (1-2), Nagelsmann s’était rendu le lundi à son bureau de la Säbener Straße, comme à son habitude, et y avait accompli le travail qui devait être fait. Lorsqu’une grande partie des joueurs était ensuite partie pour la trêve internationale, Nagelsmann avait lui aussi pris quelques jours de congé.

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« C’est un adulte. Je n’ai pas de conseils à lui donner là-dessus. Mais ces trêves internationales sont pour les entraîneurs l’occasion de sortir un peu de la routine effrénée. Il n’était donc pas juste de prétendre qu’il n’avait pas géré la crise comme il le fallait », a déclaré Pelka.

La situation sportive de l’époque n’était évidemment pas simple, mais Nagelsmann n’avait rien fait de répréhensible, selon Pelka. « S’éloigner de cette folie pendant trois ou quatre jours pour retrouver les idées claires, alors que tous les internationaux étaient de toute façon partis, c’était exactement ce qu’il fallait faire », a-t-il expliqué.

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Selon Pelka, l’entraîneur du Bayern voulait se préparer pour les semaines à venir : « Bien sûr, tout le monde veut voir qu’on continue à travailler dans une période difficile. Mais est-ce vraiment utile au bout du compte ? Ou vaut-il mieux reprendre des forces pour être ensuite à nouveau pleinement opérationnel dans les semaines et les mois qui suivent ? À ma connaissance, ce voyage avait d’ailleurs été convenu. »

Après son limogeage à Munich, Nagelsmann a été nommé sélectionneur de l’Allemagne par la DFB en septembre 2023. Il y est resté près de trois ans, avant qu’une performance décevante lors de la Coupe du monde 2026 ne mette prématurément fin à son mandat et qu’il soit remplacé par Jürgen Klopp. Depuis, il est sans club.