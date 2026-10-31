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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Ce n'est qu'une question de temps : Yamal s'approche du record miraculeux de Mbappé

L. Yamal
H. Flick
Kylian Mbappé
Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
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Yamal a inscrit un but dans chaque mi-temps

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L'Espagnol Lamine Yamal a continué d'écrire l'histoire avec Barcelone, après avoir inscrit un doublé face au Deportivo Alavés, ce samedi sur la pelouse du Spotify Camp Nou, dans le cadre de la 11e journée de Liga.

Ainsi, Yamal a porté son total à 40 buts avant d'avoir atteint ses 20 ans, égalant l'Anglais Michael Owen et se rapprochant du Français Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, détenteur du record dans ce classement au cours des 30 dernières saisons dans les cinq grands championnats européens, avec 41 buts.

Cela signifie que le fait que Yamal batte le record de Mbappé est désormais quasiment acquis, étant donné que le joueur espagnol n'atteindra ses 20 ans qu'en juillet prochain.

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De son côté, l'entraîneur Hansi Flick a signé, ce samedi, sa 100e victoire en compétitions officielles avec Barcelone (10 nuls, 21 défaites).

Avec son écrasante victoire (6-1) sur le Deportivo Alavés, le Barça a porté son total à 30 points, en tête du classement de la Liga, avec deux points d'avance sur son dauphin l'Atlético Madrid et six points sur le Real Madrid, troisième, qui se déplacera demain chez le Racing Santander dans le cadre de la même journée.

Cette large victoire est arrivée à un moment important pour Barcelone, qui abordait la rencontre en quête d'un retour à l'équilibre, après ses défaites face au Paris Saint-Germain (4-2) et au Real Madrid (2-1).

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