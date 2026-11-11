« Ce n’est pas ce que nous voulons ! » : Bart Verbruggen exige des progrès défensifs de la part des Pays-Bas

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Le gardien des Pays-Bas Bart Verbruggen s’est dit déçu du bilan défensif de la sélection lors de ses récents matches de Ligue des nations de l’UEFA. Alors que les Pays-Bas se préparent à affronter la Grèce et l’Allemagne, Verbruggen a souligné que garder sa cage inviolée exige un effort défensif collectif.

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Verbruggen exige une réaction défensive des Pays-Bas

Alors que les Pays-Bas se préparent à disputer leurs derniers matches de groupe de la Ligue des nations de l’UEFA contre la Grèce et l’Allemagne, le gardien Bart Verbruggen s’est exprimé sur les récentes statistiques défensives de l’équipe. Si Verbruggen a déjà réalisé de nombreux matches sans encaisser de but avec Brighton, les Pays-Bas avaient encaissé cinq buts lors de leurs quatre précédents matches de la phase de groupes au moment de son entretien avec ESPN.

Le joueur de 24 ans n’a pas éludé les faiblesses défensives auxquelles il faut remédier de toute urgence avant d’affronter des adversaires de premier plan.

Après des changements tardifs en défense, Virgil van Dijk ayant déclaré forfait en raison de problèmes de condition physique, le groupe ne comptait plus que 23 joueurs avant que le défenseur de Brentford Sepp van den Berg ne soit appelé en renfort. Les Pays-Bas partagent actuellement la tête du groupe 2 avec la Grèce, avec huit points, ce qui rend la solidité défensive primordiale pour les prochains matches.

Ne pas encaisser de but est une responsabilité collective

Interrogé sur le contraste entre ses performances en club et les statistiques défensives de la sélection, Verbruggen a souligné qu’empêcher l’adversaire de marquer relevait de toute l’équipe, et pas seulement du gardien.

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« Bien sûr, on est déçu quand on encaisse des buts », a reconnu Verbruggen au sujet des cinq buts concédés. « Ne pas encaisser de but est un effort collectif, pas seulement la responsabilité du gardien. »

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« Ma tâche principale est d’empêcher le ballon d’entrer dans le but, et je m’en sens responsable, notamment pour ce qui est d’organiser la ligne défensive lorsque nous encaissons un but. »

Une analyse constructive et une volonté constante de progresser

Verbruggen a révélé que le groupe avait déjà examiné ouvertement son organisation défensive, tout en assurant qu’il n’y avait aucune panique au sein de l’équipe.

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« Ce n’est pas ce que nous voulons, et nous en avons discuté. Il n’y a absolument aucune panique au sein du groupe ; c’est simplement un autre aspect de notre jeu que nous pouvons améliorer à l’avenir », a-t-il déclaré.

Évoquant sa progression personnelle, le gardien a ajouté qu’il ne se considérait jamais comme un joueur accompli, soulignant que l’association d’un travail quotidien acharné et de l’expérience acquise était la clé pour continuer à progresser.

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Les Pays-Bas prêts pour deux rendez-vous décisifs contre la Grèce et l’Allemagne

Les Pays-Bas recevront la Grèce à la Johan Cruijff ArenA d’Amsterdam le vendredi 13 novembre, avant de se rendre à Berlin pour affronter l’Allemagne le lundi 16 novembre.

Alors que la phase de groupes touche à sa fin, Verbruggen et ses coéquipiers en défense savent qu’éliminer les erreurs individuelles et collectives sera essentiel pour décrocher la qualification.

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Fort d’une vaste expérience et animé d’une volonté insatiable de progresser, Verbruggen entend s’imposer avec autorité dans le but néerlandais.