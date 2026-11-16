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Ruben Neves a balayé la polémique persistante autour de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo, assurant que le « bruit » extérieur n’avait aucun effet sur le vestiaire portugais. Le milieu d’Al-Hilal s’est exprimé après que Dolores Aveiro, la mère de Ronaldo, a suggéré que les joueurs actuels n’avaient pas témoigné à son fils le respect qu’il méritait lors de ses derniers jours avec le Portugal.

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Neves balaie les accusations d’Aveiro

L’atmosphère autour de la sélection portugaise est pesante après une lourde défaite 4-1 contre le Danemark , mais Neves veut que le groupe reste concentré sur le terrain. Interrogé en conférence de presse avant le match contre Walse, en 2026, Neves a été questionné sur les propos cinglants de Dolores Aveiro, qui a affirmé que même les coéquipiers de son fils lui avaient manqué de respect.

« Pour être tout à fait honnête, au sein de l’équipe nationale, ce genre de bruit n’affecte pas nos performances sur le terrain. Quand cela prendra-t-il fin ? Peut-être quand les questions à ce sujet cesseront aussi [sourire] et quand les interviews sur le sujet prendront fin. Cristiano lui-même y a mis un terme et a fait une déclaration lorsque son parcours avec l’équipe nationale s’est achevé. Nous sommes immensément reconnaissants envers Cristiano, extrêmement reconnaissants pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe nationale et pour le football portugais. Mais depuis qu’il a terminé, c’est à nous de défendre l’équipe nationale, dans la victoire comme dans la défaite », a expliqué Neves aux journalistes présents.

Le leadership du Portugal après Ronaldo

Alors que le Portugal apprend à évoluer sans son meilleur buteur de l’histoire, les questions sur la hiérarchie et le leadership au sein du groupe se multiplient. Neves reste convaincu que l’équipe a suffisamment de caractère pour aller de l’avant, même si le départ de Ronaldo continue de peser sur sa campagne en Ligue des nations de l’UEFA.

Le milieu de terrain a déclaré : « Nous n’étions pas les meilleurs du monde lorsque nous avons gagné quatre matches lors du dernier rassemblement, et nous ne sommes pas les pires parce que nous avons perdu ce match. Nous sommes tous des professionnels très expérimentés et nous savons que, désormais, nous devons défendre l’équipe nationale. »

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Neves a ajouté : « Le bruit n’affecte absolument pas nos performances sur le terrain. Nous espérons bien sûr que les choses vont se calmer et que ces questions seront de moins en moins fréquentes, afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment maintenant : les matches. C’est naturel. Chaque équipe a des leaders et, heureusement, nous en avons beaucoup dans cette sélection. C’est quelque chose de naturel. Les joueurs les plus expérimentés essaient d’aider les plus jeunes à s’adapter plus vite, mais l’ambiance dans le groupe est fantastique. »

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Les questions de condition physique et Jorge Jesus

Au-delà de la polémique familiale, Neves a également répondu aux préoccupations tactiques et physiques précises soulevées par l’entraîneur Jorge Jesus. Ce dernier avait auparavant laissé entendre que certains membres du groupe, dont Neves et Joao Felix, manquaient de rythme après une période sans jouer. Au-delà de la polémique familiale, Neves a également répondu aux préoccupations tactiques et physiques précises soulevées par l’entraîneur Jorge Jesus. Ce dernier avait auparavant laissé entendre que certains membres du groupe, dont Neves et Joao Felix, manquaient de rythme après une période sans jouer en club.

Neves, qui évolue sous les ordres de Jesus à Al-Hilal, a reconnu : « J’ai une très bonne relation avec l’entraîneur. J’ai travaillé avec lui pendant un an et demi et, à vrai dire, je n’avais pas joué depuis deux semaines. Cela s’est peut-être un peu vu sur le terrain, mais je ne l’ai pas ressenti et j’ai déjà eu l’occasion d’en parler avec lui. »

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Le milieu de terrain a poursuivi : « En plus, comme vous le savez, aujourd’hui, tout est mesuré et nous recevons nos données. J’ai le sentiment d’avoir livré un match moyen par rapport à mes standards, mais ce n’est pas la même chose quand on n’a pas joué depuis deux semaines et quand on joue tous les trois ou quatre jours. J’ai peut-être ressenti une différence à cet égard, oui, mais je me sentais bien physiquement et je suis prêt à aider de nouveau l’équipe nationale. »

Jesus tente d’apaiser les tensions

Tandis que Neves s’est exprimé du point de vue des joueurs, Jesus a répondu aux propos provocateurs d’Aveiro sur un ton plus diplomatique. L’entraîneur, dont la relation avec Ronaldo a souvent été compliquée, a choisi de respecter la réaction d’une mère qui défend son fils plutôt que de se lancer dans une guerre des mots.

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« Maintenant, je dois répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? Ma mère aussi… La mère de Ronaldo est une dame que je respecte beaucoup, que peut-elle dire ? Une mère reste une mère, on ne peut pas y échapper, je comprends ses déclarations », a déclaré Jesus lors de sa propre intervention devant les médias. »