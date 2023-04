Cassano : "Mourinho sait où il peut mettre ses trophées"

Antonio Cassano a refusé de mettre fin à sa guerre de mots avec l'entraîneur de l'AS Rome José Mourinho.

L'ex-attaquant italien Cassano a lancé la controverse en qualifiant publiquement Mourinho de paresseux et de quelqu'un qui "se fout du football". Mourinho a répondu en insultant la carrière de Cassano, qu'il a qualifiée de médiocre.

Cassano, aujourd'hui pundit, a maintenu la querelle avec ses derniers commentaires, dans lesquels il a déclaré que Mourinho "sait où il peut mettre les trophées".

"Je n'ai jamais dit du mal de Mourinho en tant qu'homme, je ne le connais pas et je ne le juge pas en tant que personne", a déclaré Cassano sur BoboTV. "Je vais continuer à le critiquer sur le plan footballistique. Et tu sais où tu peux mettre les trophées que tu as gagnés... Tu as trouvé où".

Cassano sans pitié

"Mourinho a gagné la Conference League à Rome, mais il provoque des bêtises obscènes, des ravages, des querelles, des expulsions, des désastres, des joueurs insultés. Je ne veux rien gagner, j'ai toujours joué pour divertir les fans, je me fiche des trophées. Il a gagné en jouant un football obscène, il doit comprendre qu'il est mauvais en tant qu'entraîneur".

La Roma jouera son quart de finale aller de l'Europa League jeudi contre Feyenoord.

Mourinho pourrait exiger de remporter la Ligue Europa cette année pour prolonger son mandat à la Roma, qui s'est hissée à la troisième place de la Serie A mais a connu des polémiques, après avoir été associé à un autre retour à Chelsea.