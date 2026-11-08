Il semble que l'aventure d'Iker Casillas et de Sara Carbonero à l'académie du Real Madrid soit terminée, puisque l'ancien gardien espagnol a décidé, en colère, de retirer Martín et Lucas, qui évoluent au poste de gardien de but comme lui, de « La Fábrica », après deux saisons au sein du club madrilène.

Selon le journal « AS », cette décision surprenante fait suite à la perte par Martín, le fils aîné, de son rôle de titulaire, ainsi qu'à la non-convocation de l'un des deux fils pour participer au tournoi « Futures » dans la ville d'Orlando, ce qui a poussé Casillas à franchir ce pas, dont le club a été informé.

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De son côté, le journal « Marca » a rapporté que Martín, âgé de 12 ans, et Lucas, âgé de 10 ans, quitteront le Real Madrid pour rejoindre Leganés, à la recherche d'un projet de formation plus adapté à leur développement.

Les deux frères ont débuté leur parcours au club de Pozuelo, avant de passer deux ans à l'académie du Real Madrid. La décision de partir a été prise avec leur accord et en concertation avec leur entourage familial.

Martín avait déjà attiré l'attention lors de sa participation à la Coupe du monde (des moins de 12 ans), tandis que Lucas s'est illustré en arrêtant plusieurs tirs au but face au Barça.