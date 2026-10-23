Gerard Martín a écrit un nouveau chapitre de sa maturité avec le Barça, après s'être imposé comme titulaire lors du test européen le plus difficile de la saison, face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, alors même qu'il n'était pas à 100 % de ses capacités.

L'histoire de cette belle performance a commencé au stade de La Cartuja, lorsque le jeune défenseur a dû quitter le terrain. Et bien que les examens médicaux n'aient révélé aucune blessure musculaire, la pression de deux matches en une seule semaine a instauré un climat d'inquiétude et de prudence au sein du staff technique.

Hansi Flick et son staff médical ont étudié, jusqu'au dernier instant avant le match contre Paris, la décision de le faire jouer. La détermination et l'engagement du joueur ont finalement tranché la question et lui ont offert une place dans le onze de départ.

Une épopée au Parc des Princes

Malgré une condition physique incomplète et quelques douleurs, Gerard a refusé de manquer la confrontation face au double champion d'Europe, selon le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

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Le Barça a livré un match solide qu'il a finalement perdu, mais le point positif a été la prestation de son défenseur, qui a brillé lors de l'un des matches les plus disputés du continent, confirmant qu'en seulement deux saisons et demie, il a acquis l'expérience de jouer sur les scènes les plus exigeantes du football mondial.

Chiffres à l'appui, Gerard a été un mur infranchissable : il a terminé le match avec 14 ballons récupérés face à l'une des lignes d'attaque les plus redoutables du monde, n'a perdu le ballon qu'une seule fois, a capté 4 ballons renvoyés et a provoqué deux fautes.

Plus important encore, selon le journal, il a remporté tous ses duels au sol et dans les airs, et a réussi 58 passes avec un taux de réussite de 92 %, dans une prestation complète, tant défensivement qu'offensivement.

Le sixième test face au Real Madrid

Désormais, le Barça entre dans ses dernières heures avant le premier Clasico de la saison et, sauf surprise inattendue, Gerard Martín sera de nouveau titulaire dimanche.

Ce sera la sixième fois que le défenseur affrontera son rival, le Real Madrid, en seulement trois saisons, un chiffre qui résume à lui seul la confiance que lui accordent les entraîneurs.

Sa dernière confrontation remonte au match qui a pratiquement scellé le titre la saison passée, lorsqu'il a disputé 10 minutes décisives. Quant à sa prestation inoubliable, elle a eu lieu en finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid, lorsqu'il a réussi à neutraliser totalement la menace du Brésilien Rodrygo.

Une prolongation méritée, la récompense de la détermination

Cette progression spectaculaire n'est pas passée inaperçue dans les bureaux de la direction sportive. Après avoir franchi la barre des 100 matches avec l'équipe première en seulement deux ans, Gerard Martín est devenu l'un des piliers du projet de Flick.

Selon des sources du club, le directeur sportif Deco travaille en coulisses à proposer un nouveau contrat au joueur, pour le récompenser de ses progrès remarquables et de son engagement. Le dernier contrat signé par le défenseur remonte à janvier 2025 et court jusqu'en 2028, mais la direction estime que ce qu'il offre désormais mérite un nouveau contrat reflétant son statut de futur pilier défensif du Barça.



