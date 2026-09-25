Cantona repart à la charge contre Ratcliffe

Le clash a repris entre la légende de Manchester United, Eric Cantona, et la direction actuelle du club, après que le Français a de nouveau critiqué le patron Jim Ratcliffe, affirmant qu'il n'aurait peut-être pas choisi de porter le maillot de Manchester United si la direction actuelle avait été en place durant sa carrière de joueur dans les années 1990.

Le site français « Foot Mercato » a rapporté que Cantona a cette fois adressé son message via l'application « TikTok » et qu'en réponse à une question sur le fait de savoir s'il signerait à Manchester United avec Ratcliffe, il a déclaré : « Est-ce que j'aurais signé à Manchester United à mon époque avec Ratcliffe ? Non, bien sûr que non. »

Cette déclaration revêt une signification particulière, compte tenu du statut historique dont jouit Cantona au sein du club, après avoir défendu les couleurs de Manchester United entre 1992 et 1997 et l'avoir mené à quatre sacres en Premier League.

Ce n'était pas la première fois que Cantona critiquait la nouvelle direction du club, puisqu'il s'était déjà opposé à certaines décisions de Manchester United en 2025, parmi lesquelles la suppression d'environ 450 postes et l'augmentation du prix des billets, estimant que ces politiques ne correspondaient pas à l'identité du club et à son histoire.









Le désaccord entre Cantona et Ratcliffe s'est également étendu aux déclarations du milliardaire britannique sur le dossier de l'immigration au Royaume-Uni, la légende de Manchester United ayant déclaré : « Je ne comprends pas comment une personne comme lui peut tenir de tels propos alors qu'il possède un club de football. »

Cantona s'est appuyé sur l'histoire du sport pour critiquer la position de Ratcliffe, ajoutant : « Tous les plus grands joueurs sont issus de différentes vagues d'immigration, de partout, en France, en Angleterre et partout ailleurs. »

Le paradoxe n'en est que plus frappant, au regard de précédentes déclarations de Ratcliffe lui-même, qui avait qualifié Cantona de joueur préféré de tous les temps, avant que le duo ne se retrouve dans un désaccord manifeste sur la manière de gérer le club et sur certaines questions qui y sont liées.



