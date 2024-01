CAN 2023, l'aveu surprenant de Regragui avant l'entrée en lice du Maroc

Le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, a fait un aveu surprenant avant l’entrée en lice des Lions de l’Atlas à la CAN 2023.

Le Maroc entre en lice mercredi à la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations avec contre la Tanzanie. Avant l’échéance, le sélectionneur marocain, Walid Regragui était en conférence de presse mardi pour opiner sur divers sujets en rapport avec son équipe. A l’occasion, l’ancien international marocain a fait un aveu étonnant sur les chances de victoires de son équipe.

Regragui met en garde ses joueurs contre une mauvaise surprise

La CAN a révélé jusqu’à présent d’énormes surprises avec notamment les défaites du Ghana et de la Tunisie respectivement contre le Cap-Vert et la Namibie. Avant d’affronter la Tanzanie pour son premier match, Walid Regragui a mis en garde son équipe contre une éventuelle surprise des Tanzaniens.

« Depuis le début de la compétition, il n’y a aucun match facile. On l’a vu. On va essayer de bien commencer avec trois points. Ça sera différent de notre dernier match. Il faut s’adapter aux conditions. Hamdoulilah, on est préparé, on travaille depuis longtemps. Il y a toujours des surprises en CAN on l’a vu avec le Cap Vert, le Mozambique. Il faut des certitudes, l’envie. Il n’y a aucun statut en Coupe d’Afrique. L’envie, la chaleur et les détails font la différence. Il faut avoir de l’humilité et être humble », a lancé le sélectionneur du Maroc dans des propos rapportés par Hanif Ben Berkane et retranscrits par Onze Mondial.

Walid Regragui assume le statut de favori du Maroc

Demi-finaliste du Mondial 2022, le Maroc se présente à cette édition de CAN avec le statut de favori. Un statut que Walid Regragui assume et invite ses joueurs à confirmer leur supériorité. « On sait qu’on est attendu. Tout le monde nous attend. Quand je le disais, tout le monde parlait d’arrogance mais c’est la réalité. C’est un statut à assumer, on a appris à jouer avec. Les adversaires ont une envie supplémentaire comme nous au Mondial. On a rarement été à la hauteur quand on est attendu en CAN. Mais voilà, c’est à nous d’essayer de l’être pour répondre aux attentes », a ajouté Regragui qui a obligation de victoire face à la Tanzanie, mercredi.