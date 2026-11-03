José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a été la cible de vives critiques de la part de José Mari Bakero, ancienne vedette du Barça, en raison de son comportement lors de la grave blessure subie par Álvaro Mantilla, joueur du Racing Santander, dans la confrontation entre les deux équipes dimanche dernier, qui s'est soldée par une victoire madrilène 3-0.

L'attitude de l'entraîneur portugais a suscité la polémique après que les images ont montré ses protestations auprès du quatrième arbitre, alors que Mantilla souffrait d'une grave blessure qui s'est finalement révélée être une rupture des ligaments croisés, l'écartant des terrains pour le reste de la saison.

Dans des déclarations rapportées par le journal Mundo Deportivo, Bakero a critiqué la manière dont Mourinho a géré l'incident, appelant à revoir les images qui ont documenté ce qui s'est passé.

L'ancienne vedette du Barça a déclaré : « J'ai vu ce qui s'est passé. Lorsque Mantilla s'est blessé et s'est rompu les ligaments croisés, regardez les images de Mourinho en train de protester auprès du quatrième arbitre, et disant : il a simulé la chute, il a simulé la chute ! »

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Il a ajouté : « Honnêtement, nous devons être clairs. Je pense que toutes les parties concernées, et en particulier les entraîneurs, doivent faire preuve de la plus grande prudence. »

Bakero ne s'est pas arrêté à la critique du comportement de Mourinho, mais a appelé à l'adoption de mesures plus strictes à l'égard des déclarations faites par les joueurs et les entraîneurs après les matchs, estimant que le climat actuel pourrait conduire à de graves conséquences.

Il a déclaré : « Si une chose doit être faite dès maintenant pour changer cette situation en Liga, c'est la création d'une commission chargée des déclarations des joueurs et des entraîneurs après chaque match, et la prise des mesures nécessaires. »

Il a conclu son avertissement par une phrase marquante : « Parce que cela ne finira pas bien. »