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Le traitement réservé à Jamal Musiala par les dirigeants du Bayern Munich continue de faire réagir. L’ancien joueur de Bundesliga Maik Franz les a vivement critiqués. Stefan Effenberg lui a donné raison, et même Rio Ferdinand s’étonne.

L’ancien défenseur de l’Eintracht Francfort et du Hertha Berlin, entre autres, a qualifié de « minable » le débat sur Musiala lancé par les dirigeants du Bayern dans l’émission « Doppelpass » de Sport1. Pour Franz, la façon dont ils s’y prennent « ressemble déjà à du harcèlement ».

Le débat autour de Musiala trouve son origine dans les déclarations du patron du Bayern Uli Hoeneß dans l’émission « Sonntags-Stammtisch » de la BR. Le président du directoire Jan-Christian Dreesen en a ensuite rajouté dans l’Abendzeitung, avant que le membre du directoire Karl-Heinz Rummenigge ne tienne des propos encore plus durs vendredi soir sur Sky, après le match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne . « S’il ne redevient pas le Jamal d’avant, alors nous devrons discuter avec sa famille, avec le joueur et surtout avec son agence, car ces sommes ne seront alors, sauf votre respect, plus justifiables », a-t-il déclaré. Samedi, même le syndicat des joueurs FIFPRO a condamné cette attaque frontale en des termes très durs dans une lettre publique.

Musiala avait prolongé son contrat en février 2025 jusqu’en 2030, devenant ainsi l’un des joueurs les mieux payés à Munich. L’international toucherait 25 millions d’euros par an. Peu après, il a subi une grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs, qui l’a contraint à une absence de plusieurs mois, avant de s’effondrer à deux reprises lors de matchs amicaux de préparation à la saison actuelle. Il a ensuite annoncé qu’un trouble neurologique fonctionnel accompagné d’absences, une forme de crises épileptiques, lui avait été diagnostiqué .

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Le président Herbert Hainer a fermement rejeté samedi l’hypothèse selon laquelle l’entourage de Musiala aurait pu être au courant de la maladie avant la prolongation . La Süddeutsche Zeitung affirme en revanche avoir appris qu’un accord verbal aurait été conclu cet été entre les conseillers de Musiala et le club pour adapter le contrat du joueur s’il ne parvenait pas à retrouver son niveau d’avant .

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« Mia san Money » : Maik Franz fait une comparaison sensible avec Deisler

Pour Franz, il est inadmissible que l’on discute désormais d’une baisse de salaire compte tenu de ce que Musiala a traversé. « On n’est plus dans le Mia san Mia, mais dans le Mia san Money », a-t-il lancé, avant d’ajouter : « Nous parlons quand même d’un être humain. Ce sont trois des personnes les plus puissantes du football allemand, et elles l’exposent publiquement pour le passer au crible. (...) Il y a 20 ans, nous avons eu le cas Sebastian Deisler. »

Deisler était autrefois considéré comme un talent du siècle en Allemagne, avant de mettre fin à sa carrière en janvier 2007, à 27 ans, en raison d’une dépression résultant de graves blessures au genou et de l’énorme pression du football professionnel.

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L’ancien capitaine du Bayern Stefan Effenberg, également invité de « Doppelpass », a donné raison à Franz : « En principe, un joueur blessé, il faut l’accompagner et le protéger publiquement. Ces déclarations du Bayern étaient catastrophiques. Tu remets beaucoup de choses en question. Nous souhaitons tous de tout cœur qu’il revienne à 100 %. Alors pourquoi le mettre ainsi en cause publiquement maintenant ? Fermez la porte et parlez au joueur et à son conseiller. Mais pas en public. » Mettre un joueur en cause publiquement « n’aide personne ». « Agir ainsi, c’est incroyablement mauvais. »

Effenberg s’étonne surtout que Hoeneß ne prenne pas la défense du joueur. « C’est pour cela que ça m’irrite encore plus », a déclaré l’ancien milieu de terrain du club munichois : « Avant, le Bayern prolongeait le contrat de joueurs gravement blessés pour envoyer un signal. C’est exactement le contraire de ce que le Bayern fait avec Musiala. »

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Le traitement réservé à Musiala aura-t-il aussi des conséquences négatives à l’avenir ?

Cette façon de faire pourrait en outre avoir des répercussions en chaîne. « En toute logique, ils devraient dire : Harry Kane est blessé ( rupture du ligament de la syndesmose, absent plusieurs mois ; NDLR), nous venons de prolonger son contrat, avec un salaire élevé d’ailleurs. S’il ne revient pas à 100 %, nous devrons parler de son salaire. C’est ce qu’ils devraient faire. »

Franz a tenu le même raisonnement et prédit même des difficultés lors de futures négociations contractuelles . « Avec Michael Olise, tu as peut-être dans tes rangs le prochain meilleur joueur du monde. Lui aussi doit prolonger et toucher un gros salaire. Mais il aura en tête : “Si je tombe malade ou si je me blesse et que je ne suis pas performant, je serai jeté en pâture publiquement” », a-t-il déclaré, avant d’insister : « Franchement, je pense qu’ils ne se sont pas rendu service. »

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Pour Effenberg, des excuses publiques « de la part des dirigeants » sont même nécessaires. Autour de l’assemblée générale de samedi, Hainer et Dreesen, en l’absence de Rummenigge et de Hoeneß, ont plutôt cherché à apaiser la polémique qui dominait les débats.

« Nous nous soucions tous du joueur. Et Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge ou Jan-Christian Dreesen l’ont également exprimé », a expliqué Hainer. Il n’a jamais été question de « mettre Jamal sous pression », a souligné Dreesen : « Nous souhaitons tous que Jamal redevienne le Jamal d’avant. Il a besoin de temps pour revenir. Il faut le lui donner. »

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Le traitement réservé à Musiala fait aussi réagir hors d’Allemagne

La polémique fait néanmoins déjà grand bruit au-delà de l’Allemagne. La légende anglaise Rio Ferdinand a ainsi écrit sur X : « Le Bayern Munich devrait quand même être au-dessus de ça... S’ils veulent négocier des conditions plus raisonnables pour l’avenir du club en raison des problèmes de santé de Jamal, ils feraient mieux d’en parler avec lui et son équipe plutôt qu’avec les médias. »

L’ancien défenseur de Manchester United, sélectionné 81 fois en équipe nationale, ne reconnaît plus le Bayern. « Cette situation doit déjà être suffisamment difficile à gérer pour Jamal sans que les médias et les représentants du club en parlent publiquement. Vu de loin, le Bayern a toujours fait partie de ces clubs dont la classe et les principes étaient admirés par la plupart des gens. Malheureusement, dans cette situation, on n’a absolument pas l’impression de voir le Bayern Munich. »

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Musiala bénéficie toutefois du plein soutien de la direction sportive. « Nous sommes fermement convaincus qu’il peut retrouver son niveau de performance. Au sein de la direction sportive, nous avons une autre conviction », a déclaré le directeur sportif Max Eberl après le match contre Cologne, interrogé sur les propos durs de Rummenigge. L’entraîneur Vincent Kompany a souligné que Musiala était un « joueur particulier » et qu’il croyait en lui. Le Belge ne veut « pas se laisser entraîner dans cette discussion, je ne le fais pas depuis deux ans et demi. Que nous ayons chez nous beaucoup de personnes qui ont beaucoup fait pour le club et qui ont leur opinion, c’est tout à fait normal », a-t-il déclaré.

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