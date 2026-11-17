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Le capitaine des Pays-Bas, Denzel Dumfries, a qualifié de faillite collective la défaite 5-0 de son équipe face à l’Allemagne. Il a pointé les duels perdus et les espaces trop importants comme facteurs clés de cette lourde défaite en Ligue des nations.

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Une lourde défaite ramène les Pays-Bas sur terre

Les Pays-Bas ont achevé leur campagne en phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA par une défaite cuisante, 5-0 face à l’Allemagne à l’Olympiastadion. Après avoir rejoint le géant espagnol du Real Madrid en juillet 2026 à la suite de passages réussis au PSV et à l’Inter Milan, le latéral droit expérimenté portait le brassard de capitaine de son pays à Berlin, où les Pays-Bas ont été complètement dépassés en seconde période.

Malgré ce lourd revers 5-0, leur plus large défaite du siècle et leur deuxième plus lourde défaite face à l’Allemagne après celle de 1959, l’équipe de Xavi Hernández a tout de même terminé deuxième du groupe A2. Elle s’est ainsi qualifiée pour les quarts de finale de mars aux côtés de l’Allemagne, première du groupe.

Dumfries reconnaît une mauvaise prestation

Dans une première réaction auprès de NOS après le match, Dumfries n’a pas cherché à édulcorer la prestation de son équipe, pointant des lacunes flagrantes dans l’organisation et l’engagement physique sur l’ensemble du terrain.

« C’était une mauvaise prestation. Nous avons été trop faibles dans les duels et les espaces étaient trop importants », a reconnu Dumfries.

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« Nous avons perdu beaucoup de deuxièmes ballons, nous avons été faibles dans les duels et ils ont pu nous prendre facilement en contre. C’était tout simplement une faillite collective. Ça ne devrait pas nous arriver. »

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La frustration gagne le terrain

Dumfries a également évoqué les tensions croissantes au sein de l’équipe pendant le match, soulignant que la frustration et la colère l’avaient empêchée de garder son calme et d’appliquer son plan de jeu face à un pressing allemand impitoyable.

« Il y a de la colère et de la frustration, mais dans un match comme celui-ci, il faut rester concentré », a noté Dumfries.

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« Il y avait aussi de la frustration entre nous, et ce n’est pas bon. »

L’incapacité des Néerlandais à fermer les espaces a permis à des joueurs comme Florian Wirtz et Brajan Gruda de dicter le rythme. Le premier but est notamment survenu après que Dumfries n’a pas réussi à intervenir lorsque Derry Scherhant a repiqué dans l’axe depuis le côté gauche.

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Se remobiliser pour les quarts de finale

Si les circonstances de cette défaite sont particulièrement douloureuses, les Pays-Bas doivent rapidement tourner la page avant les quarts de finale de la Ligue des nations, prévus en mars 2027.

Dumfries et ses coéquipiers profiteront de la trêve hivernale pour revoir leurs plans, conscients qu’une nouvelle faillite collective de cette ampleur ne sera pas tolérée lorsqu’ils affronteront les meilleures équipes d’Europe en phase à élimination directe.