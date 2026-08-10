Plus de dix ans après l'une des histoires les plus controversées de sa carrière, José Mourinho a révélé une surprise retentissante concernant Manchester United, affirmant qu'il avait bel et bien accepté de succéder à Sir Alex Ferguson à la tête de l'équipe en 2013, avant de revenir sur sa décision au dernier moment et de choisir de retourner à Chelsea.

Ces aveux interviennent dans le cadre d'une nouvelle série documentaire sur la plateforme « Netflix » qui retrace le parcours de l'entraîneur portugais, âgé de 63 ans et qui s'apprête à vivre une nouvelle expérience avec le Real Madrid après son retour au club espagnol pour une deuxième période.

Mourinho : j'ai signé un contrat pour succéder à Ferguson

Pour la première fois, Mourinho a dévoilé de manière explicite les détails des négociations qui l'ont lié à Manchester United après le départ de Ferguson de la tête de l'équipe en 2013.

L'entraîneur portugais a déclaré, dans des propos rapportés par « BBC Sport » : « Lorsque j'ai quitté le Real Madrid, j'ai signé un contrat pour rejoindre Manchester United en tant que successeur de Sir Alex. »

L'affaire ne s'est pas arrêtée à l'aveu de Mourinho, puisque Ferguson lui-même a confirmé la véracité du récit de l'entraîneur portugais, précisant que Mourinho était bel et bien le candidat pressenti pour assumer cette mission.

Ferguson a déclaré : « Le poste lui a été proposé, oui. Je me suis assis avec lui et je lui ai expliqué la situation, et de mon point de vue il avait déjà accepté, mais en l'espace de quelques heures tout a changé. »

Ferguson avait mis un terme à sa carrière d'entraîneur avec Manchester United en 2013, après avoir dirigé le club pendant 26 ans, au cours desquels il a été sacré 13 fois champion de Premier League, en plus de nombreux titres nationaux et continentaux.

Un appel émouvant qui a changé la décision de Mourinho

Ferguson a révélé que Mourinho était revenu sur son accord avec Manchester United en raison de son désir de retourner à Chelsea, le club qu'il avait déjà mené à la victoire en Premier League deux fois de suite, en 2005 et 2006.

Ferguson a déclaré : « Un soir, il m'a appelé en pleurant et m'a dit : Alex, je ne peux pas faire ça. J'ai donné ma parole à Chelsea et je ne romprai pas mon engagement. J'ai compris la raison qu'il m'a donnée, mais j'ai été déçu. »

La décision de Mourinho a constitué l'un des moments les plus marquants du marché des entraîneurs à l'époque, alors qu'il semblait avoir tranché son avenir en rejoignant Old Trafford, avant de choisir finalement de retourner au club londonien.

« J'étais fier » : pourquoi Mourinho a-t-il refusé Manchester United ?

De son côté, Mourinho a expliqué que l'opportunité de succéder à Ferguson représentait pour lui une grande source de fierté, mais qu'il sentait en même temps qu'il ne pouvait ignorer sa relation particulière avec Chelsea.

Il a déclaré : « J'ai ressenti une grande fierté de recevoir une offre pour succéder à Sir Alex, car Manchester United jouit d'un attrait immense. Mais l'amour du football est une chose, et l'amour d'un club en particulier en est une autre. Je pense que ce sentiment est plus fort que l'amour du football. Au fond, et après mon expérience avec le Real Madrid, j'avais besoin de me sentir aimé. »

Mourinho a reconnu que le fait d'avoir laissé passer l'occasion de succéder à Ferguson avait été douloureux, mais il a affirmé ne pas regretter sa décision. Il a déclaré : « Avoir laissé passer l'occasion de succéder à Sir Alex Ferguson à la tête de l'équipe a été extrêmement douloureux, mais je ne le regrette pas ; car c'était une décision qui venait de mon cœur. »

Le retour à Chelsea et un troisième titre en Premier League

Après sa décision de ne pas prendre en charge Manchester United, Mourinho est retourné à Chelsea en 2013 et a réussi à mener l'équipe à la conquête de son troisième titre de Premier League, en plus du sacre en Coupe de la Ligue.

Mais l'histoire de Mourinho avec Manchester United ne s'est pas arrêtée là, puisque l'entraîneur portugais a eu une nouvelle chance de prendre les rênes de l'équipe trois ans plus tard.

En mai 2016, Manchester United a choisi Mourinho pour succéder au Néerlandais Louis van Gaal, permettant à l'entraîneur portugais d'entamer une expérience tant attendue à Old Trafford.

Au cours d'une période d'environ deux ans et demi, Mourinho est parvenu à mener l'équipe à la victoire en Coupe de la Ligue et en Ligue Europa, avant d'être limogé en décembre 2018 après une baisse des résultats et une montée des pressions autour de l'équipe.