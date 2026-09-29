« C'était un geste stupide » : Javier Aguirre présente ses excuses à une star du Barça

Par des excuses franches et un sourire diplomatique, le Mexicain Javier Aguirre a ouvert sa nouvelle aventure comme entraîneur du club de Valence, mettant fin à la polémique suscitée par son fameux accrochage avec la star de Barcelone Anthony Gordon lors de la Coupe du monde, tout en s'engageant à redonner sa superbe à la forteresse des chauves-souris.

Le club de Valence a officiellement annoncé la nomination d'Aguirre comme nouvel entraîneur de l'équipe première jusqu'au 30 juin 2027, avec une clause permettant une prolongation d'une saison supplémentaire s'il parvient à qualifier l'équipe pour la Ligue Europa, dans une mission de sauvetage évidente après le début décevant sous la direction de Carlos Corberán.

Valence, un club qu'on ne peut refuser

Lors de sa présentation officielle, Aguirre a dévoilé la véritable motivation derrière l'acceptation de ce défi, déclarant sur un ton enthousiaste : « On ne peut pas refuser une offre de Valence, c'est un club de renom en Liga et dans le monde du football en général, avec des supporters formidables. J'étais déjà venu ici auparavant en tant qu'adversaire, et c'est quelque chose de terrifiant. »

L'entraîneur mexicain chevronné a ajouté son message le plus important à l'intention de ses supporters : « Je veux que le stade de Mestalla soit une forteresse imprenable et un stade redoutable pour les adversaires, afin que l'équipe retrouve sa place naturelle. »









Un geste stupide et l'histoire du « va te faire foutre »

La conférence de presse n'a pas été exempte de questions embarrassantes, puisqu'Aguirre a été interrogé sur l'incident qui l'a opposé à l'ailier anglais Anthony Gordon, actuel joueur de Barcelone, lors de la confrontation entre l'Angleterre et le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, qui s'est soldée par une victoire de l'Angleterre 3-2 dans un match enthousiasmant.

Une vidéo s'était répandue comme une traînée de poudre, montrant Aguirre s'approcher de Gordon et lui lancer sur le ton de la plaisanterie : « Va te faire foutre », ce qui avait poussé le joueur anglais à sortir plus tard pour affirmer qu'il n'avait pas considéré cela comme une insulte.

Le nouvel entraîneur de Valence a commenté l'incident en toute franchise, déclarant : « C'était un geste stupide, un geste irréfléchi, juste une idée qui m'a traversé l'esprit au cœur de l'ambiance et de la ferveur des rencontres de la Coupe du monde. »

Aguirre a voulu clore complètement le dossier, ajoutant : « Ces choses arrivent dans le football, et je ne vais pas m'étendre là-dessus. »

Une demande spéciale pour ses enfants

Dans un geste amusant par lequel il a tenté de détendre l'atmosphère, Aguirre a révélé qu'il accueillerait Gordon avec beaucoup de chaleur lorsqu'ils se retrouveront, et qu'il lui demanderait même un autographe spécial.

Il a déclaré en riant : « Il y a une très belle photo du moment qui s'est produit entre nous. Je lui demanderai peut-être de me la signer, tu sais, pour mes enfants. Oui, c'est vraiment une belle photo, et au passage, cet homme parle espagnol couramment. »

Les deux hommes ne devraient pas se retrouver face à face sur le terrain avant le choc attendu entre Barcelone et Valence le 31 janvier prochain, où Mestalla sera le théâtre d'une réconciliation indirecte entre l'entraîneur et l'ailier anglais.







